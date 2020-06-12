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Совместные учения Грузии и США "Достойный партнер" пройдут в сентябре
2020-06-12T16:28
ираклий гарибашвили
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ираклий гарибашвили, бмп-2, воз, нато, m1 abrams, европа, сша, грузия, в мире

Совместные учения Грузии и США "Достойный партнер" пройдут в сентябре

16:28 12.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости. Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Мы планируем проведение грузино-американских международных учений "Достойный партнер - 2020" в сентябре. В них примут участие страны - члены НАТО", - заявил Гарибашвили во время выступления в парламенте.
По словам министра, проведение подобных учений содействует усилению армии и повышению ее уровня совместимости с НАТО.
Весной в Грузии должны были состояться масштабные учения стран НАТО "Защитник Европы - 2020", однако мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса.
Учения Noble partner проходят в Грузии ежегодно. В учениях обычно задействованы американские танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, а также техника грузинских вооруженных сил T-72 и БМП-2.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
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11 июня, 21:19
Лукашевич сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах США на Украине и в Грузии
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