Совместные учения Грузии и США "Достойный партнер" пройдут в сентябре

ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости. Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Мы планируем проведение грузино-американских международных учений "Достойный партнер - 2020" в сентябре. В них примут участие страны - члены НАТО", - заявил Гарибашвили во время выступления в парламенте.
По словам министра, проведение подобных учений содействует усилению армии и повышению ее уровня совместимости с НАТО.
Весной в Грузии должны были состояться масштабные учения стран НАТО "Защитник Европы - 2020", однако мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.