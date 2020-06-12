В Узбекистане раскрыли группировку религиозных экстремистов

ТАШКЕНТ, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники МВД и Службы государственной безопасности (СГБ) Сотрудники МВД и Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли в Андижанской области на востоке страны деятельность ячейки запрещенного в республике религиозно-экстремистского течения "Джихадизм", сообщает в пятницу пресс-служба МВД страны.

"Двенадцатого июня этого года сотрудниками УВД и СГБ Андижанской области в ходе проведенных совместных оперативных мероприятий задержана группа членов экстремистского течения "Джихадизм", — говорится в сообщении в телеграм-канале МВД. Число задержанных не раскрывается.

По данным ведомства, в ходе задержания у подозреваемых по местам их жительства были изъяты литература, компьютеры и сотовые телефоны, которыми они пытались воспользоваться в своих агитационных целях.

"В ходе предварительного следствия выяснилось, что некоторые члены группы ранее, будучи трудовыми мигрантами в Российской Федерации, попав под влияние экстремистского течения, поддерживали его идеологию", — отметили в пресс-службе.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.