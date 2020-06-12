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В Узбекистане раскрыли группировку религиозных экстремистов
2020-06-12T22:16
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узбекистан, в мире

В Узбекистане раскрыли группировку религиозных экстремистов

16:22 12.06.2020 (обновлено: 22:16 12.06.2020)
9651
© AP PhotoПолиция в Узбекистане
Полиция в Узбекистане
© AP Photo
ТАШКЕНТ, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники МВД и Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли в Андижанской области на востоке страны деятельность ячейки запрещенного в республике религиозно-экстремистского течения "Джихадизм", сообщает в пятницу пресс-служба МВД страны.
"Двенадцатого июня этого года сотрудниками УВД и СГБ Андижанской области в ходе проведенных совместных оперативных мероприятий задержана группа членов экстремистского течения "Джихадизм", — говорится в сообщении в телеграм-канале МВД. Число задержанных не раскрывается.
По данным ведомства, в ходе задержания у подозреваемых по местам их жительства были изъяты литература, компьютеры и сотовые телефоны, которыми они пытались воспользоваться в своих агитационных целях.
"В ходе предварительного следствия выяснилось, что некоторые члены группы ранее, будучи трудовыми мигрантами в Российской Федерации, попав под влияние экстремистского течения, поддерживали его идеологию", — отметили в пресс-службе.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании участников религиозно-экстремистских организаций. Во вторник представитель МВД страны сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали группировку участников этого запрещенного религиозно-экстремистского течения, которая действовала в Сурхандарьинской области на юге страны. Число задержанных также не раскрывается.
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