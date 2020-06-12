Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572859954.html
COVID-19 угрожает всей нервной системе человека, заявили ученые
2020-06-12T16:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1200x0_80_0_0_bc2d17bf73ddc68edc213c1ce36cbe1a.jpg
https://ria.ru/20200612/1572856931.html
10
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572859954.html?chat_room_id=1572859954
Новости
ru-RU
5649
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1200x0_80_0_0_bc2d17bf73ddc68edc213c1ce36cbe1a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_142:0:2873:2048_1200x0_80_0_0_2142e613e9063f20e70b6355f76567ec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_807:0:2855:2048_1200x0_80_0_0_b4ed26d5547062200aa8d4a28eb5d89c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире

COVID-19 угрожает всей нервной системе человека, заявили ученые

16:21 12.06.2020 (обновлено: 16:55 12.06.2020)
5649
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Болезнь COVID-19 представляет глобальную угрозу всей нервной системе, заявляют ученые из Северо-Западного университета США, составившие обзор неврологических симптомов зараженных пациентов.
Автор статьи, опубликованной в журнале Annals of Neurology, доктор Игорь Коральник, руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии и профессор неврологии, вместе с коллегами провел ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в Northwestern Medicine, чтобы определить частоту и тип неврологических осложнений, а также реакцию на лечение.
"Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли", — говорится в пресс-релизе университета.
Согласно авторам работы, болезнь может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы. По словам Коральника, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание способно поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 15:15Распространение нового коронавируса
Врач оценил британское исследование о новом симптоме коронавируса
Кроме того, вирус может вызвать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга. Наконец, реакция иммунной системы на инфекцию может вызвать воспаление, повреждающее мозг и нервы.
"Об этом важно знать широкой общественности и врачам, потому что инфекция SARS-CoV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнут лихорадка, кашель или проблемы с дыханием", — заявил Коральник.
В пресс-релизе отмечается, что профессор с коллегами продолжит следить за некоторыми из пациентов, "чтобы определить, являются ли неврологические проблемы временными или постоянными". Эти исследования обеспечат основу для диагностики и лечения многих неврологических проявлений COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
68715330
Обсудить 10
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач оценил британское исследование о новом симптоме коронавируса
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
Ученые опасают роста заболеваемости COVID-19 после протестов в США
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Названы признаки второй волны коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Девушка надевает маску во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России
Медики в полевом госпитале
Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19
Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
ФОМС разъяснил порядок госпитализации при COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Коронавирус COVID-19
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Знаки доллара на табло курса валют
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния