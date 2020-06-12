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В Сербии за сутки выявили 73 случая заражения коронавирусом
2020-06-12T16:18
здоровье - общество
сербия
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здоровье - общество, сербия, в мире

В Сербии за сутки выявили 73 случая заражения коронавирусом

16:18 12.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 12 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки не скончался ни один больной COVID-19, выявлены 73 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв, в том числе с понедельника на вторник.
"В последние 24 часа не умер ни один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 252 человека. Выявлены 73 новых зараженных, всего 12 175 больных", - заявил минздрав в пятницу.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
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Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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