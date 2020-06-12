Прокуроры три часа говорили с премьером Италии по делу о зонах карантина

РИМ, 12 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Представители прокуратуры Представители прокуратуры Бергамо около трех часов беседовали с премьер-министром Италии Джузеппе Конте , который в качестве свидетеля привлечен к расследованию вокруг действий властей и непринятого решения об организации "красной" карантинной зоны в двух городках в области Ломбардия в самом начале эпидемии коронавируса.

Как сообщают итальянские СМИ, группа следователей прибыла в правительственный дворец Киджи в центре Рима в полдесятого утра. Впоследствии в резиденцию Совета министров Италии прибыли главы МВД и Минздрава Лучана Ламорджезе и Роберто Сперанца, которые также должны выступить для следователей в качестве лиц, проинформированных о процессе принятых в начале марта решений.

В опубликованном в пятницу интервью газете la Stampa Конте заявил, что действовал в соответствии "с совестью и наукой" и даже сегодня не изменил бы своего решения.

Ранее он же заявил, что власти Ломбардии обладали достаточными возможностями и полномочиями для изоляции Альцано и Нембро в провинции Бергамо.

Как отмечает газета la Repubblica , в связи с начатым расследованием прокуроры Бергамо уже поговорили с президентом Ломбардии Аттилио Фонтаной и членом областного правительства по делам здравоохранения Джулио Галлерой. После поездки в Рим следователям предстоит определить, шла ли речь сугубо о политических решениях или в действиях властей усматриваются нарушения законодательства: "нелегко определить", какая будет статья и в чей адрес она будет будет выдвинута.

Совет министров Италии 22 февраля на экстренном заседании установил две зоны для изоляции очагов распространения вируса на севере страны. В одну из них вошел город Кодоньо недалеко от Милана и еще девять коммун вокруг него, в другую попал город Во в провинции Падуи соседней области Венето. Под карантин были помещены около 50 тысяч человек.

В Альцано и Нембро первые пациенты с симптомами, похожими на заражение COVID-19, появились в середине февраля. Родные жертв жалуются на отсутствие изоляции в больницах и задержках с оказанием помощи, обвиняя власти в "массовом жертвоприношении".

Согласно последним официальным данным, по состоянию на четверг, общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 236 тысяч, 171 тысяча больных выздоровели, число жертв составило 34 167.

Ломбардия является наиболее пострадавшей от эпидемии областью Италии – там произошло почти 40% случаев заражений. Мэр Бергамо, который стал одним из эпицентров вспышки, утверждает, что во всей провинции произошло около шести тысяч летальных случаев – более чем в два раза больше официальной статистики региона.