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Норвегия открывает границы для ряда регионов Северных стран
2020-06-12T16:13
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Норвегия открывает границы для ряда регионов Северных стран

16:13 12.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Eduard Marmet / Harbor of BergenНорвежский город Берген
Норвежский город Берген
CC BY-SA 2.0 / Eduard Marmet / Harbor of Bergen
Норвежский город Берген. Архивное фото
МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Норвегия намерена с 15 июня открыть границы для жителей Северных стран, однако это касается тех территорий, где ситуация с распространением коронавируса является стабильной, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Слова Сульберг об открытии границ для Северных стран с 15 июня цитирует телерадиокомпания NRK.
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"Но это касается только тех регионов, где ситуация с распространением коронавируса приемлемая – речь не идет об организации летнего отдыха. Мы должны принимать во внимание то, что ограничения, связанные с поездками, могут быть продлены. Риск вспышек коронавируса возможен в различных местах до тех пор, пока не появится вакцина", - отметила премьер-министр.
В частности, что касается Швеции, то пока речь идет только об одном регионе, который удовлетворяет критериям для открытия границ – острове Готланд. Критерии будут пересматриваться каждые две недели.
"К сожалению, в Швеции эпидемиологическая ситуация такова, что мы можем позволить свободное передвижение только на и с территории Готланда. Карантинные меры и ограничения по въезду сохраняются, в остальные части страны ездить не рекомендуется", - пояснила Сульберг.
Согласно новым правилам, норвежцы и датчане могут ездить друг к другу в гости без соблюдения карантина с понедельника, 15 июня. При этом меры могут быть ужесточены, если ситуация с распространением коронавируса изменится в худшую сторону.
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