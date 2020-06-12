Норвегия открывает границы для ряда регионов Северных стран

МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Норвегия намерена с 15 июня открыть границы для жителей Северных стран, однако это касается тех территорий, где ситуация с распространением коронавируса является стабильной, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Слова Сульберг об открытии границ для Северных стран с 15 июня цитирует телерадиокомпания NRK

"Но это касается только тех регионов, где ситуация с распространением коронавируса приемлемая – речь не идет об организации летнего отдыха. Мы должны принимать во внимание то, что ограничения, связанные с поездками, могут быть продлены. Риск вспышек коронавируса возможен в различных местах до тех пор, пока не появится вакцина", - отметила премьер-министр.

В частности, что касается Швеции , то пока речь идет только об одном регионе, который удовлетворяет критериям для открытия границ – острове Готланд . Критерии будут пересматриваться каждые две недели.

"К сожалению, в Швеции эпидемиологическая ситуация такова, что мы можем позволить свободное передвижение только на и с территории Готланда. Карантинные меры и ограничения по въезду сохраняются, в остальные части страны ездить не рекомендуется", - пояснила Сульберг.