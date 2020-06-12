https://ria.ru/20200612/1572859112.html
Норвегия открывает границы для ряда регионов Северных стран
2020-06-12T16:13
2020-06-12T16:13
готланд (губерния)
швеция
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278666_0:323:3067:2048_1200x0_80_0_0_72ab876cbb47df3d5c0f475eaad2fb21.jpg
https://ria.ru/20200529/1572186055.html
https://ria.ru/20200425/1570570308.html
готланд (губерния)
швеция
норвегия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200612/1572859112.html?chat_room_id=1572859112
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278666_0:323:3067:2048_1200x0_80_0_0_72ab876cbb47df3d5c0f475eaad2fb21.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278666_220:0:2951:2048_1200x0_80_0_0_4ddd71e8a92bb8afcb52d65c92cf7563.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278666_561:0:2609:2048_1200x0_80_0_0_b085b9b8d722ff524733a62716412e9d.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
готланд (губерния), швеция, норвегия, в мире
МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Норвегия
намерена с 15 июня открыть границы для жителей Северных стран, однако это касается тех территорий, где ситуация с распространением коронавируса
является стабильной, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Слова Сульберг об открытии границ для Северных стран с 15 июня цитирует телерадиокомпания NRK
.
"Но это касается только тех регионов, где ситуация с распространением коронавируса приемлемая – речь не идет об организации летнего отдыха. Мы должны принимать во внимание то, что ограничения, связанные с поездками, могут быть продлены. Риск вспышек коронавируса возможен в различных местах до тех пор, пока не появится вакцина", - отметила премьер-министр.
В частности, что касается Швеции
, то пока речь идет только об одном регионе, который удовлетворяет критериям для открытия границ – острове Готланд
. Критерии будут пересматриваться каждые две недели.
"К сожалению, в Швеции эпидемиологическая ситуация такова, что мы можем позволить свободное передвижение только на и с территории Готланда. Карантинные меры и ограничения по въезду сохраняются, в остальные части страны ездить не рекомендуется", - пояснила Сульберг.
Согласно новым правилам, норвежцы и датчане могут ездить друг к другу в гости без соблюдения карантина с понедельника, 15 июня. При этом меры могут быть ужесточены, если ситуация с распространением коронавируса изменится в худшую сторону.