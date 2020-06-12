На Украине анонсировали заседание контактной группы по Донбассу

"Политическая подгруппа сегодня (в пятницу – ред.) отработала, гуманитарная группа отработала, сейчас пока мы с вами общаемся, начались заседания двух групп (подгрупп – ред.) - по безопасности и социально-экономической. А завтра (в субботу – ред.) будет непосредственно уже заседание трехсторонней контактной группы, на которой будет обсуждение, как отработают сегодня четыре рабочие группы", - сказал Резников во время дискуссии на Киевском форуме безопасности.