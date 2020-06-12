https://ria.ru/20200612/1572858857.html
На Украине анонсировали заседание контактной группы по Донбассу
2020-06-12T16:04
2020-06-12T16:04
алексей резников
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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алексей резников, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости.
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе
состоится в субботу, заявил в пятницу вице-премьер Украины
, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников
В среду проходило заседание контактной группы в режиме видеоконференции, которое было прервано Киевом по техническим причинам. В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики
заявляли, что переговоры будут продолжены 15 июня.
"Политическая подгруппа сегодня (в пятницу – ред.) отработала, гуманитарная группа отработала, сейчас пока мы с вами общаемся, начались заседания двух групп (подгрупп – ред.) - по безопасности и социально-экономической. А завтра (в субботу – ред.) будет непосредственно уже заседание трехсторонней контактной группы, на которой будет обсуждение, как отработают сегодня четыре рабочие группы", - сказал Резников во время дискуссии на Киевском форуме безопасности.
При этом он отметил, что сменив состав украинской делегации на переговорах в Минске, Киев "дал пас РФ", чтобы она также перезагрузила состав делегации со своей стороны.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский
обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Кроме того, офис Зеленского включил в состав украинской делегации в контактной группе журналистов-переселенцев, а также общественника и врача.