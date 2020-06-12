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В Киеве протестуют матери находящихся в Донбассе военнопленных
2020-06-12T16:02
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
киев
в мире
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, киев, в мире

В Киеве протестуют матери находящихся в Донбассе военнопленных

16:02 12.06.2020
1909
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Матери украинских военных и волонтеров, оказавшихся в плену в Донбассе, пришли протестовать под офис президента и требуют сделать все для освобождения их детей, в акции участвуют примерно десять женщин, сообщил телеканал "112 Украина".
"Около десяти матерей украинских военных и волонтеров, которые находятся в плену на территории ОРДЛО, организовали лежачий протест у стен офиса президента. Они требуют у высшего руководства страны сделать все для освобождения их детей. Женщины сетуют, что кроме них больше никто не заинтересован в освобождении их сыновей из плена. В неволе их дети находятся еще с 2014 года", - сообщается на сайте телеканала.
Военнослужащие в Донбассе
22 апреля, 19:26
Контактная группа по Донбассу поручила усилить подготовку обмена пленными
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск передали Киеву 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками прошел 16 апреля. Украине были переданы 20 граждан. Киев со своей стороны передал 14 удерживаемых лиц.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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