https://ria.ru/20200612/1572858803.html
В Киеве протестуют матери находящихся в Донбассе военнопленных
2020-06-12T16:02
2020-06-12T16:02
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
киев
в мире
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, киев, в мире
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости.
Матери украинских военных и волонтеров, оказавшихся в плену в Донбассе
, пришли протестовать под офис президента и требуют сделать все для освобождения их детей, в акции участвуют примерно десять женщин, сообщил телеканал "112 Украина"
.
"Около десяти матерей украинских военных и волонтеров, которые находятся в плену на территории ОРДЛО, организовали лежачий протест у стен офиса президента. Они требуют у высшего руководства страны сделать все для освобождения их детей. Женщины сетуют, что кроме них больше никто не заинтересован в освобождении их сыновей из плена. В неволе их дети находятся еще с 2014 года", - сообщается на сайте телеканала.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев
передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк
и Луганск передали Киеву 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками прошел 16 апреля. Украине были переданы 20 граждан. Киев со своей стороны передал 14 удерживаемых лиц.