В Киеве протестуют матери находящихся в Донбассе военнопленных

"Около десяти матерей украинских военных и волонтеров, которые находятся в плену на территории ОРДЛО, организовали лежачий протест у стен офиса президента. Они требуют у высшего руководства страны сделать все для освобождения их детей. Женщины сетуют, что кроме них больше никто не заинтересован в освобождении их сыновей из плена. В неволе их дети находятся еще с 2014 года", - сообщается на сайте телеканала.