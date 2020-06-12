Жители Омской области смогут проверить свое знание истории России

"В день России, 12 июня, стартует тестирование на знание дат и фактов, связанных с историей нашего региона и страны. Проверить себя сможет любой желающий вне зависимости от возраста. Тест будет содержать 20 вопросов по истории, географии, культуре, праву. Задания будут как открытые, так и с выбором правильного ответа. Опрос также позволит проверить свои знания по государственной символике России", - говорится в сообщении.