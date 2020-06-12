Жители Омской области смогут проверить свое знание истории России

ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Жители Омской области смогут до конца текущего года пройти тест на знание истории России и своего края, обладатели лучших результатов получат электронные сертификаты от правительства региона, сообщает министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта области.
"В день России, 12 июня, стартует тестирование на знание дат и фактов, связанных с историей нашего региона и страны. Проверить себя сможет любой желающий вне зависимости от возраста. Тест будет содержать 20 вопросов по истории, географии, культуре, праву. Задания будут как открытые, так и с выбором правильного ответа. Опрос также позволит проверить свои знания по государственной символике России", - говорится в сообщении.
На каждый вопрос участнику будет даваться до 40 секунд – так организаторы хотят исключить возможность поиска правильного ответа в интернете.
Прохождение теста будет доступно до конца года. Те, кто сможет правильно ответить более чем на половину вопросов, получат электронный сертификат от правительства Омской области.