Выставки музея "Гараж" можно будет посетить по билетам со временем входа

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Музей современного искусства " Музей современного искусства " Гараж " в Москве открывается для посетителей 16 июня, посетить выставочные проекты учреждения можно будет по билетам с фиксированным временем, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в пятницу.

"С 16 июня посещение выставок возможно только по билетам с фиксированным временем входа. Все существующие в музее льготы сохраняются. Пройти на выставки можно только в указанный на билете временной интервал, например, с 11:00 до 11:30. В каждом пространстве музея действует ограничение по числу людей", - говорится в сообщении.

Продажа билетов стартует с 15 июня, вход в музей будет осуществляться со стороны площади Искусств, выход - с противоположной стороны, на аллею Парка Горького.