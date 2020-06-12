Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200612/1572858703.html
Выставки музея "Гараж" можно будет посетить по билетам со временем входа
2020-06-12T19:32
культура
гараж
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148970/15/1489701560_0:161:3071:1888_1200x0_80_0_0_93c190439df5f111b6f615cdc7e861a5.jpg
https://ria.ru/20200611/1572790119.html
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572858703.html?chat_room_id=1572858703
Новости
ru-RU
98
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148970/15/1489701560_0:161:3071:1888_1200x0_80_0_0_93c190439df5f111b6f615cdc7e861a5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148970/15/1489701560_171:0:2900:2047_1200x0_80_0_0_658490652c97bdcdfa415cf24cbd0c12.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148970/15/1489701560_512:0:2559:2047_1200x0_80_0_0_0e137f405eab078bce342f8ce8d90f9c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гараж, москва

Выставки музея "Гараж" можно будет посетить по билетам со временем входа

15:56 12.06.2020 (обновлено: 19:32 12.06.2020)
98
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии весеннего выставочного сезона в Музее современного искусства "Гараж" в Москве
Посетительница на открытии весеннего выставочного сезона в Музее современного искусства Гараж в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетительница на открытии весеннего выставочного сезона в Музее современного искусства "Гараж" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" в Москве открывается для посетителей 16 июня, посетить выставочные проекты учреждения можно будет по билетам с фиксированным временем, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в пятницу.
"С 16 июня посещение выставок возможно только по билетам с фиксированным временем входа. Все существующие в музее льготы сохраняются. Пройти на выставки можно только в указанный на билете временной интервал, например, с 11:00 до 11:30. В каждом пространстве музея действует ограничение по числу людей", - говорится в сообщении.
Посетители в музее
11 июня, 10:47Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Продажа билетов стартует с 15 июня, вход в музей будет осуществляться со стороны площади Искусств, выход - с противоположной стороны, на аллею Парка Горького.
"Посещение музея возможно только в маске. Мы также рекомендуем пользоваться перчатками. Мы просим соблюдать дистанцию между посетителями в 1,5 метра. Перед входом в здание, информационной стойкой, центральной лестницей и в книжном магазине нанесена напольная разметка", - отметили в музее.
000000
Обсудить 0
КультураГаражМосква
Рекомендуем
Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Названы признаки второй волны коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Сахар
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Девушка катается на велосипеде в парке Сад будущего в Москве
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала поправку об индексации пенсий
Магазин
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Сеть кофеен Starbucks
Starbucks запретила работникам носить атрибутику Black Lives Matter
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния