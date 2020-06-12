https://ria.ru/20200612/1572858703.html
Выставки музея "Гараж" можно будет посетить по билетам со временем входа
2020-06-12T15:56
2020-06-12T19:32
культура
гараж
москва
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гараж, москва
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Музей современного искусства "Гараж
" в Москве
открывается для посетителей 16 июня, посетить выставочные проекты учреждения можно будет по билетам с фиксированным временем, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в пятницу.
"С 16 июня посещение выставок возможно только по билетам с фиксированным временем входа. Все существующие в музее льготы сохраняются. Пройти на выставки можно только в указанный на билете временной интервал, например, с 11:00 до 11:30. В каждом пространстве музея действует ограничение по числу людей", - говорится в сообщении.
Продажа билетов стартует с 15 июня, вход в музей будет осуществляться со стороны площади Искусств, выход - с противоположной стороны, на аллею Парка Горького.
"Посещение музея возможно только в маске. Мы также рекомендуем пользоваться перчатками. Мы просим соблюдать дистанцию между посетителями в 1,5 метра. Перед входом в здание, информационной стойкой, центральной лестницей и в книжном магазине нанесена напольная разметка", - отметили в музее.