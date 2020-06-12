Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572858630.html
В провинции Хубэй понизили уровень реагирования на ЧС из-за COVID-19
2020-06-12T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хубэй
воз
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516694_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_6809285256eaf88617856206e92e8be1.jpg
https://ria.ru/20200416/1570142658.html
хубэй
китай
ухань
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572858630.html?chat_room_id=1572858630
Новости
ru-RU
125
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516694_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_6809285256eaf88617856206e92e8be1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516694_111:0:2842:2048_1200x0_80_0_0_bbaca8b422e29367aaa5626dc0c6541a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516694_452:0:2500:2048_1200x0_80_0_0_2aebb1374b1aba6a0659109a77cf05cb.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хубэй, воз, китай, ухань, в мире

В провинции Хубэй понизили уровень реагирования на ЧС из-за COVID-19

15:54 12.06.2020
125
© AP Photo / Ng Han GuanЛюди с флагами Китая в провинции Хубэй
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
© AP Photo / Ng Han Guan
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Китайская провинция Хубэй, которая стала очагом коронавирусной инфекции COVID-19, с 13 июня понизит со II до III уровень реагирования на ЧС из-за эпидемии, заявил в пятницу вице-губернатор провинции Хубэй Ян Юньянь.
Наивысший I уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья был объявлен в провинции Хубэй 24 января из-за вспышки коронавируса, 2 мая по мере улучшения эпидемиологической обстановки уровень был понижен до II.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Китае
16 апреля, 16:31Распространение нового коронавируса
Более четырех тысяч военных медиков покинули китайскую провинцию Хубэй
"Провинция Хубэй приняла решение с 13 июня понизить уровень реагирования на ЧС в сфере общественного здравоохранения со II до III", - заявил на пресс-конференции Ян Юньянь.
Власти провинции отметили, что по состоянию на 11 июня в Ухане на протяжении 12 дней не было выявлено случаев бессимптомного протекания заражения, что означает, что распространение эпидемии заметно прервалось, риск распространения также низок.
Кроме того, в целом в провинции Хубэй на протяжении 72 дней не было зарегистрировано ввозных подтвержденных случаев заражения и на протяжении 71 дня - случаев бессимптомного протекания болезни.
Всего за время эпидемии в провинции Хубэй заболели 68 135 человек, скончались 4512.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХубэйВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Названы признаки второй волны коронавируса
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Пробирки с кровью
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
Сотрудник лаборатории
COVID-19 угрожает всей нервной системе человека, заявили ученые
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач оценил британское исследование о новом симптоме коронавируса
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Магазин
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19
Девушка надевает маску во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России
Медики в полевом госпитале
Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19
Работа службы скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
ФОМС разъяснил порядок госпитализации при COVID-19
Коронавирус COVID-19
Мурашко оценил формирование популяционного иммунитета к COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния