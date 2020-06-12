В провинции Хубэй понизили уровень реагирования на ЧС из-за COVID-19

Люди с флагами Китая в провинции Хубэй. Архивное фото

Люди с флагами Китая в провинции Хубэй

© AP Photo / Ng Han Guan Люди с флагами Китая в провинции Хубэй

ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Китайская провинция Китайская провинция Хубэй , которая стала очагом коронавирусной инфекции COVID-19, с 13 июня понизит со II до III уровень реагирования на ЧС из-за эпидемии, заявил в пятницу вице-губернатор провинции Хубэй Ян Юньянь.

Наивысший I уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья был объявлен в провинции Хубэй 24 января из-за вспышки коронавируса, 2 мая по мере улучшения эпидемиологической обстановки уровень был понижен до II.

"Провинция Хубэй приняла решение с 13 июня понизить уровень реагирования на ЧС в сфере общественного здравоохранения со II до III", - заявил на пресс-конференции Ян Юньянь.

Власти провинции отметили, что по состоянию на 11 июня в Ухане на протяжении 12 дней не было выявлено случаев бессимптомного протекания заражения, что означает, что распространение эпидемии заметно прервалось, риск распространения также низок.

Кроме того, в целом в провинции Хубэй на протяжении 72 дней не было зарегистрировано ввозных подтвержденных случаев заражения и на протяжении 71 дня - случаев бессимптомного протекания болезни.

Всего за время эпидемии в провинции Хубэй заболели 68 135 человек, скончались 4512.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.