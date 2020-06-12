https://ria.ru/20200612/1572858575.html
Песков рассказал, в чем сила российского народа
2020-06-12T15:52
2020-06-12T16:33
россия
дмитрий песков
общество
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https://ria.ru/20200612/1572858422.html
Олег Ливанов
Хочешь быть русским - соглашайся на русскую нищету, беспредел чиновников и экологические катастрофы в стране. А что, это ведь так патриотично)
125
epsilon
Придумали сами себе русскую душу и верят в свои же фантазии. Патриотизм в последнее время основан на захватничестве и унижении других стран.
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россия
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россия, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Сила российского народа заключается в русской душе, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Причем, говоря о русской душе, я не говорю только о русских. Потому что российский народ — он многонациональный и многоконфессиональный. В этом тоже наша сила", — сказал Песков в проекте "Юнармии" "Я люблю Россию!", трансляция которого проходила во "ВКонтакте".
По его мнению, мощь россиян также заключается "во внутренней готовности к подвигу".
"Сила — в доброте нашего народа. Наверное, в этом. И в нашем патриотизме. Российский патриотизм, особенно в последние годы, это очень хорошая и положительная характеристика наших людей, которая действительно идет нам только в плюс", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.