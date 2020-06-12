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https://ria.ru/20200612/1572858575.html
Песков рассказал, в чем сила российского народа
2020-06-12T16:33
россия
дмитрий песков
общество
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https://ria.ru/20200612/1572858422.html
Хочешь быть русским - соглашайся на русскую нищету, беспредел чиновников и экологические катастрофы в стране. А что, это ведь так патриотично)
125
Придумали сами себе русскую душу и верят в свои же фантазии. Патриотизм в последнее время основан на захватничестве и унижении других стран.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, дмитрий песков, общество

Песков рассказал, в чем сила российского народа

15:52 12.06.2020 (обновлено: 16:33 12.06.2020)
3375
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сила российского народа заключается в русской душе, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Причем, говоря о русской душе, я не говорю только о русских. Потому что российский народ — он многонациональный и многоконфессиональный. В этом тоже наша сила", — сказал Песков в проекте "Юнармии" "Я люблю Россию!", трансляция которого проходила во "ВКонтакте".

По его мнению, мощь россиян также заключается "во внутренней готовности к подвигу".
"Сила — в доброте нашего народа. Наверное, в этом. И в нашем патриотизме. Российский патриотизм, особенно в последние годы, это очень хорошая и положительная характеристика наших людей, которая действительно идет нам только в плюс", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Вчера, 15:48
Песков назвал главные мужские качества
13346314120
Обсудить 55
РоссияДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Хочешь быть русским - соглашайся на русскую нищету, беспредел чиновников и экологические катастрофы в стране. А что, это ведь так патриотично)
12 июня, 16:21
ОЛОлег Ливанов
692223326
Придумали сами себе русскую душу и верят в свои же фантазии. Патриотизм в последнее время основан на захватничестве и унижении других стран.
12 июня, 16:11
eepsilon
16510233
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