Песков рассказал, в чем сила российского народа

"Причем, говоря о русской душе, я не говорю только о русских. Потому что российский народ — он многонациональный и многоконфессиональный. В этом тоже наша сила", — сказал Песков в проекте " Юнармии " "Я люблю Россию!", трансляция которого проходила во "ВКонтакте".