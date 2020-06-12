Кадыров вернет на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии

Историю пенсионера Данги Битаева впервые поведала на своей странице в Instagram общественный деятель из Киргизии Ассоль Молдокматова. Она разместила видеоролик, где мужчина рассказал, что он родом из Чечни, не помнит возраст, попал в Киргизию во время депортации чеченцев в 1944 году.

"Данга живет в бишкекском доме престарелых уже 10 лет. Родился в Грозном , в период репрессий попал в Кыргызстан. Родных и близких нет. Мечтает уехать в Чечню… Может, исполнится его мечта, когда об этом узнает глава Чечни Рамзан Кадыров?" - написала Молдокматова к посту о пенсионере.

"Вопрос возвращения в Грозный Данги Битаева глава республики Рамзан Кадыров держит на личном контроле. По его поручению готовятся документы для возвращения мужчины на родину. Планируем привезти его спецрейсом из Бишкека", - пояснил Дудаев.

По его словам, Кадыров отреагировал моментально, как только видеозапись появилась в соцсетях.

"Глава республики поручил выяснить все, что связано с историей пожилого человека, поскольку чеченцам не свойственно оставлять стариков в домах престарелых. Я связался с Ассоль (Молдокматовой), с руководством учреждения, затем поговорил с Дангой, который прекрасно владеет родным языком. Он сообщил, что у него было три брата", - рассказал Дудаев.

В ходе поисков удалось найти брата Данги – Мусу Битаева, племянника, а затем и 66-летнего сына Руслана, который проживает в селе Кулары, Ачхой-Мартановском районе Чечни, поведал Дудаев.

"Я поговорили по телефону с Русланом, родственники, конечно же, были шокированы, они долго искали его, еще со времен СССР , есть документы об этом. Потом в Чечне началась война, и надежды найти отца не осталось. Родные с нетерпением ждут возвращения Данги домой, спустя многие годы семья воссоединится благодаря Рамзану Кадырову", - подчеркнул Дудаев.

Модокматова рассказала, что на второй день после публикации ей позвонил лично глава Чечни Рамзан Кадыров, поблагодарил девушку и рассказал, что в Чечне нашли семью Данги и в ближайшее время его привезут на родину. Запись разговора она разместила в своем Instagram.