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Кадыров вернет на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
2020-06-12T15:52
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
грозный
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общество
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Кадыров вернет на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии

15:52 12.06.2020
20434
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил вернуть на родину 82-летнего уроженца республики из дома престарелых в Киргизии после публикации истории мужчины в соцсетях, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни, директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев.
Историю пенсионера Данги Битаева впервые поведала на своей странице в Instagram общественный деятель из Киргизии Ассоль Молдокматова. Она разместила видеоролик, где мужчина рассказал, что он родом из Чечни, не помнит возраст, попал в Киргизию во время депортации чеченцев в 1944 году.
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"Данга живет в бишкекском доме престарелых уже 10 лет. Родился в Грозном, в период репрессий попал в Кыргызстан. Родных и близких нет. Мечтает уехать в Чечню… Может, исполнится его мечта, когда об этом узнает глава Чечни Рамзан Кадыров?" - написала Молдокматова к посту о пенсионере.
"Вопрос возвращения в Грозный Данги Битаева глава республики Рамзан Кадыров держит на личном контроле. По его поручению готовятся документы для возвращения мужчины на родину. Планируем привезти его спецрейсом из Бишкека", - пояснил Дудаев.
По его словам, Кадыров отреагировал моментально, как только видеозапись появилась в соцсетях.
"Глава республики поручил выяснить все, что связано с историей пожилого человека, поскольку чеченцам не свойственно оставлять стариков в домах престарелых. Я связался с Ассоль (Молдокматовой), с руководством учреждения, затем поговорил с Дангой, который прекрасно владеет родным языком. Он сообщил, что у него было три брата", - рассказал Дудаев.
В ходе поисков удалось найти брата Данги – Мусу Битаева, племянника, а затем и 66-летнего сына Руслана, который проживает в селе Кулары, Ачхой-Мартановском районе Чечни, поведал Дудаев.
"Я поговорили по телефону с Русланом, родственники, конечно же, были шокированы, они долго искали его, еще со времен СССР, есть документы об этом. Потом в Чечне началась война, и надежды найти отца не осталось. Родные с нетерпением ждут возвращения Данги домой, спустя многие годы семья воссоединится благодаря Рамзану Кадырову", - подчеркнул Дудаев.
Модокматова рассказала, что на второй день после публикации ей позвонил лично глава Чечни Рамзан Кадыров, поблагодарил девушку и рассказал, что в Чечне нашли семью Данги и в ближайшее время его привезут на родину. Запись разговора она разместила в своем Instagram.
"Вот где реально отец народа!… За 20 лет благотворительности впервые вижу, как глава… так остро и оперативно реагирует на мечту своего соотечественника", - написала Молдокматова.
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Ахмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровГрозныйСССРКиргизияОбщество
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