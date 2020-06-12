Судимый блогер Давидыч выступил против домашнего ареста Ефремова

"Мне кажется, если бы он был мужиком, прям мужиком, он бы сам сказал: "Какой домашний арест? В тюрьму меня", — пояснил он.

Как отметил собеседник телеканала, он не понимает, почему общественность не возмущена вынесенным решением. По его мнению, это свидетельствует о том, что люди "не хотят думать и не анализируют", а на свои права им "плевать".

"У нас люди сидят за пакет сока в тюрьме, а Ефремов <...> сидит дома", — цитирует его "360".

Блогер предположил, что дело актера не дойдет до реального срока: после различных экспертиз могут сказать, что артист был пьян, но к ДТП привела поломка машины. По его словам, все, кто находится под домашним арестом, в итоге получают либо условный срок, либо "суперминимальный".

Как заявил Китуашвили, он знает, что такое сидеть в тюрьме, где он пробыл "три года ни за что".

"В итоге выиграл Европейский суд по правам человека и меня отпустили. Я просто отсидел ни за что. Мне инкриминировали, что я якобы должен страховой компании два миллиона рублей. Вот два миллиона рублей и убийство в центре Москвы — просто вдумайтесь", — заключил блогер.

Китуашвили арестовали в феврале 2016 года по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег. В октябре 2018-го суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии, блогер отрицал свою вину. Общий ущерб оценивается в сумму около десяти миллионов рублей. При этом Давидыча оправдали по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. В декабре 2018 года он вышел на свободу. Каждый день в СИЗО ему зачли за полтора дня в колонии.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Находившийся за рулем автомобиля артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.