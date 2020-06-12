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Судимый блогер Давидыч выступил против домашнего ареста Ефремова
2020-06-12T15:55
дтп с участием михаила ефремова
эрик китуашвили
михаил ефремов
москва
происшествия
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Этот грузинский мошенник решил себе пиар устроить? Кому интересно кроме глупых малолеток мнение какого то афериста? И почему у нас нет закона как в штатах, ограничения воздействия на детей любым методом бывших судимых. Почему у нас судимые субъекты пытаются пропагандировать воровскую жизнь при помощи своих блогов, куда смотрит власть и правоохранительные органы?
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дтп с участием михаила ефремова, эрик китуашвили, михаил ефремов, москва, происшествия

Судимый блогер Давидыч выступил против домашнего ареста Ефремова

15:51 12.06.2020 (обновлено: 15:55 12.06.2020)
10497
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Автоблогер Эрик Китуашвили, также известный как Давидыч, удивлен решением Таганского суда, который отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Об этом он заявил "360".
"Мне кажется, если бы он был мужиком, прям мужиком, он бы сам сказал: "Какой домашний арест? В тюрьму меня", — пояснил он.
Актер Михаил Ефремов
10 июня, 09:09
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Как отметил собеседник телеканала, он не понимает, почему общественность не возмущена вынесенным решением. По его мнению, это свидетельствует о том, что люди "не хотят думать и не анализируют", а на свои права им "плевать".
"У нас люди сидят за пакет сока в тюрьме, а Ефремов <...> сидит дома", — цитирует его "360".
Блогер предположил, что дело актера не дойдет до реального срока: после различных экспертиз могут сказать, что артист был пьян, но к ДТП привела поломка машины. По его словам, все, кто находится под домашним арестом, в итоге получают либо условный срок, либо "суперминимальный".
Как заявил Китуашвили, он знает, что такое сидеть в тюрьме, где он пробыл "три года ни за что".
"В итоге выиграл Европейский суд по правам человека и меня отпустили. Я просто отсидел ни за что. Мне инкриминировали, что я якобы должен страховой компании два миллиона рублей. Вот два миллиона рублей и убийство в центре Москвы — просто вдумайтесь", — заключил блогер.
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
11 июня, 08:00
Для кого станет назидательным приговор Михаилу Ефремову
Китуашвили арестовали в феврале 2016 года по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег. В октябре 2018-го суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии, блогер отрицал свою вину. Общий ущерб оценивается в сумму около десяти миллионов рублей. При этом Давидыча оправдали по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. В декабре 2018 года он вышел на свободу. Каждый день в СИЗО ему зачли за полтора дня в колонии.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Находившийся за рулем автомобиля артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
Против актера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет заключения.
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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1181212129
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЭрик КитуашвилиМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Этот грузинский мошенник решил себе пиар устроить? Кому интересно кроме глупых малолеток мнение какого то афериста? И почему у нас нет закона как в штатах, ограничения воздействия на детей любым методом бывших судимых. Почему у нас судимые субъекты пытаются пропагандировать воровскую жизнь при помощи своих блогов, куда смотрит власть и правоохранительные органы?
12 июня, 16:32
Волк Тамбовский
1110005
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