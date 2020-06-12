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Песков назвал главные мужские качества
2020-06-12T15:49
дмитрий песков
общество
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дмитрий песков, общество

Песков назвал главные мужские качества

15:48 12.06.2020 (обновлено: 15:49 12.06.2020)
679
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пять главных мужских качеств: ум, честность, сила, чувство юмора и талант.
"Ум, который формируется из двух составных: это природа и образование. Последовательность в действиях и честность. Сила внутренняя и внешняя. Честность я говорил? Говорил. Чувство юмора, то самое, о котором я уже говорил. Я считаю, что это должно быть обязательно у любого человека. И, наверное, талант. Каждый несет в себе талант, он просто у кого-то спит, а у кого-то он пробуждается сам, а кому-то нужно чуть-чуть больше поработать, чтобы его пробудить. Но он есть абсолютно у всех", - сказал он, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 15:44
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20510517
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Дмитрий ПесковОбщество
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12 июня, 16:10
TTut_en
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