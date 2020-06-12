Песков назвал главные мужские качества

"Ум, который формируется из двух составных: это природа и образование. Последовательность в действиях и честность. Сила внутренняя и внешняя. Честность я говорил? Говорил. Чувство юмора, то самое, о котором я уже говорил. Я считаю, что это должно быть обязательно у любого человека. И, наверное, талант. Каждый несет в себе талант, он просто у кого-то спит, а у кого-то он пробуждается сам, а кому-то нужно чуть-чуть больше поработать, чтобы его пробудить. Но он есть абсолютно у всех", - сказал он, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".