https://ria.ru/20200612/1572858194.html
Песков сожалеет, что в детстве не читал, сколько требовали родители
2020-06-12T15:44
2020-06-12T15:44
юнармия
жюль верн
чарльз диккенс
дмитрий песков
общество
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юнармия, жюль верн, чарльз диккенс, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
признался, что сожалеет, что в детстве не читал столько, сколько требовали родители.
"Меня с детства всегда пытались родители приучать как можно больше читать. Наверное, я жалею, что в свое время не читал столько, сколько от меня требовали мои родители", - признался Песков в проекте "Юнармии
" "Я люблю Россию!", трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте"
.
Он объяснил это тем, что, когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что просто нет времени читать вдоволь. "Вы хотите, но не можете, потому что жизнь закручивает в водоворот", - поделился Песков.
При этом он рассказал, с чего стоит начинать чтение. "Наверное, в любом случае нужно начинать с нашей отечественной русской классики. Ее может быть трудно читать молодежи. Я по своему сыну сужу, ему 17 лет и, конечно, он с трудом читает русскую классику", - рассказал Песков.
Он добавил, что читать русскую классику надо, потому что такого богатства жизненного опыта не даст ни одна литература. Песков отметил, что выбрать одну книгу трудно, а также призвал не забывать мировую классику: Жюль Верна
, Чарльза Диккенса
, Марка Твена.