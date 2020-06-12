Песков сожалеет, что в детстве не читал, сколько требовали родители

Он объяснил это тем, что, когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что просто нет времени читать вдоволь. "Вы хотите, но не можете, потому что жизнь закручивает в водоворот", - поделился Песков.

При этом он рассказал, с чего стоит начинать чтение. "Наверное, в любом случае нужно начинать с нашей отечественной русской классики. Ее может быть трудно читать молодежи. Я по своему сыну сужу, ему 17 лет и, конечно, он с трудом читает русскую классику", - рассказал Песков.