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Песков рассказал, чем занимался на самоизоляции
2020-06-12T15:41
коронавирус в россии
юнармия
дмитрий песков
общество
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коронавирус в россии, юнармия, дмитрий песков, общество

Песков рассказал, чем занимался на самоизоляции

15:41 12.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время самоизоляции после выхода из больницы он постоянно работал: получал из офиса рабочие документы и сидел на телефоне.
Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом, а 25 мая стало известно, что он выписался из больницы.
"На самой самоизоляции мы не были. Мы долго работали. Только я две недели отлежал в больнице... Я сижу на телефоне, бумаги привозят с работы", - сказал он в рамках проекта "Юнармии" "Я люблю Россию!", трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте".
Песков также отметил положительные черты дистанционной работы: проведение быстрых онлайн-конференций. "Это очень удобно, с моей точки зрения", - сказал он, отметив, что какие-то элементы работы нужно использовать и дальше.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
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