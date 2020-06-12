https://ria.ru/20200612/1572858147.html
Песков рассказал, чем занимался на самоизоляции
2020-06-12T15:41
2020-06-12T15:41
коронавирус в россии
юнармия
дмитрий песков
общество
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коронавирус в россии, юнармия, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
рассказал, что во время самоизоляции после выхода из больницы он постоянно работал: получал из офиса рабочие документы и сидел на телефоне.
Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом, а 25 мая стало известно, что он выписался из больницы.
"На самой самоизоляции мы не были. Мы долго работали. Только я две недели отлежал в больнице... Я сижу на телефоне, бумаги привозят с работы", - сказал он в рамках проекта "Юнармии
" "Я люблю Россию!", трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте
".
Песков также отметил положительные черты дистанционной работы: проведение быстрых онлайн-конференций. "Это очень удобно, с моей точки зрения", - сказал он, отметив, что какие-то элементы работы нужно использовать и дальше.