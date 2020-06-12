Поклонская потребовала завести дела на Порошенко из-за блокады канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины с требованием начать расследование и завести три уголовных дела на экс-президента Украины Петра Порошенко за преступления, связанные с перекрытием Северо-Крымского канала.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

"Зная, что все мои публикации изучаются украинскими следователями (нужные кладутся в папки), официально обращаюсь в Генеральную прокуратуру Украины с требованием зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований мое сообщение о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступления, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность и нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.

По ее словам, в действиях Порошенко усматривается состав преступления по статье 242 УК Украины (нарушение правил охран вод), статье 441 (экоцид) и статье 442 (геноцид).

"Умышленно лишить людей права на питьевую воду и с голубого экрана рассказывать, как они скучают по родным крымчанам в Киеве , — это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, но не на международные правоотношения и демократию", - подчеркнула Поклонская.