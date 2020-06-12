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Поклонская потребовала завести дела на Порошенко из-за блокады канала
2020-06-12T15:37
наталья поклонская
петр порошенко
госдума рф
генеральная прокуратура рф
республика крым
севастополь
херсон
украина
в мире
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наталья поклонская, петр порошенко, госдума рф, генеральная прокуратура рф, республика крым, севастополь, херсон, украина, в мире

Поклонская потребовала завести дела на Порошенко из-за блокады канала

15:37 12.06.2020
237
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины с требованием начать расследование и завести три уголовных дела на экс-президента Украины Петра Порошенко за преступления, связанные с перекрытием Северо-Крымского канала.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
"Зная, что все мои публикации изучаются украинскими следователями (нужные кладутся в папки), официально обращаюсь в Генеральную прокуратуру Украины с требованием зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований мое сообщение о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступления, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность и нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.
По ее словам, в действиях Порошенко усматривается состав преступления по статье 242 УК Украины (нарушение правил охран вод), статье 441 (экоцид) и статье 442 (геноцид).
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 11:35
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"Умышленно лишить людей права на питьевую воду и с голубого экрана рассказывать, как они скучают по родным крымчанам в Киеве, — это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, но не на международные правоотношения и демократию", - подчеркнула Поклонская.
По ее словам, действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит решать сложные вопросы и проблемы, которые достались от "злодеев, организовавших госпереворот в 2014 году", в том числе и по прекращению нарушения права миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне, а также издевательства над экологией и природой.
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Наталья ПоклонскаяПетр ПорошенкоГосдума РФГенеральная прокуратура РФРеспублика КрымСевастопольХерсонУкраинаВ мире
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