Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек

По словам Лукашенко, "они уже вчера вечером все рассказали". "За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч долларов или 800 тысяч долларов. Там слитки золота, картины - все принесли сразу, "только не трогайте". С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - заявил глава государства, говоря о претенденте на пост президента.