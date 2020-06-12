Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по уголовному делу, связанному с обыском в Белгазпромбанке, задержаны примерно 15 человек.
В четверг в комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет баллотирующийся сейчас в президенты республики Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет". Вечером в четверг гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела", фигурантами которого являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний - например, Белгазпромбанка, - а также компаний помельче". По его данным, "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".
По данным Sputnik Беларусь, во время общения с жителями Полоцка в пятницу Лукашенко сообщил, что, по его информации, задержано примерно 15 человек.
По словам Лукашенко, "они уже вчера вечером все рассказали". "За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч долларов или 800 тысяч долларов. Там слитки золота, картины - все принесли сразу, "только не трогайте". С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - заявил глава государства, говоря о претенденте на пост президента.