Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572858025.html
Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек
2020-06-12T15:37
полоцк
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_0:119:1276:837_1200x0_80_0_0_27b9da4cb15c05bd1816f3cb9722b088.jpg
https://ria.ru/20200611/1572811884.html
полоцк
белоруссия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572858025.html?chat_room_id=1572858025
Новости
ru-RU
556
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_0:119:1276:837_1200x0_80_0_0_27b9da4cb15c05bd1816f3cb9722b088.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_1:0:1276:956_1200x0_80_0_0_aa6cca123e1d6758991fde18d1f7aa3f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_160:0:1116:956_1200x0_80_0_0_f859128db6f267301c5aa73ff36381b5.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полоцк, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек

15:37 12.06.2020
556
© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка
© РИА Новости
Ситуация у здания "Белгазпромбанка"
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по уголовному делу, связанному с обыском в Белгазпромбанке, задержаны примерно 15 человек.
В четверг в комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет баллотирующийся сейчас в президенты республики Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет". Вечером в четверг гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела", фигурантами которого являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний - например, Белгазпромбанка, - а также компаний помельче". По его данным, "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".
По данным Sputnik Беларусь, во время общения с жителями Полоцка в пятницу Лукашенко сообщил, что, по его информации, задержано примерно 15 человек.
По словам Лукашенко, "они уже вчера вечером все рассказали". "За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч долларов или 800 тысяч долларов. Там слитки золота, картины - все принесли сразу, "только не трогайте". С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - заявил глава государства, говоря о претенденте на пост президента.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
11 июня, 15:17
Экс-глава Белгазпромбанка прокомментировал обыски и возбуждение дела
61200010
Обсудить 0
ПолоцкАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Экс-глава Белгазпромбанка прокомментировал обыски и возбуждение дела
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Экс-глава Белгазпромбанка заявил, что все его доходы легальные
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Ситуация у здания Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка
Наталья Поклонская
Поклонская потребовала завести дела на Порошенко из-за блокады канала
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива Октябрь-Гродно Гродненского района
Белорусы заинтересовались жизнью на селе, заявил Лукашенко
Дмитрий Песков
Маск и Брэнсон достойны уважения, заявил Песков
Ледокол Арктика в Санкт-Петербурге
National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике
Минск
В Белоруссии задержали членов инициативной группы кандидата Бабарико
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
ШОС планирует построить новый транспортный коридор в Европу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал шире использовать местные виды топлива
Здание Белгазпромбанка
Экс-глава Белгазпромбанка заявил о политическом характере обысков
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния