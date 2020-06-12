Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранители взяли в отработку Белгазпромбанк в 2016 году, но только в декабре 2019 года получили сведения от партнеров из-за рубежа, позволившие активизировать работу.

В четверг в комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет баллотирующийся сейчас в президенты республики Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет". Вечером в четверг гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела", фигурантами которого являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний - например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче". По его данным, "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".

"Работали по этому банку и по ним (связанным фирмам – ред.) с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре . В Латвии счета, Лондоне ... Но иностранцы информацию нам, - с 2016 года мы просили, - предоставили только в декабре прошлого (2019 - ред.) года", - рассказал Лукашенко в пятницу в Полоцке . Его слова приводит Sputnik Беларусь

Лукашенко подчеркнул, что правоохранители запустили работу по этому делу. "Поэтому появились вопросы", - пояснил он.

Белорусский лидер также заявил, что "в нюансы пока не погружен". "В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю комитета госконтроля. Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия", - отметил глава белорусского государства.

"Даже вы, как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права заниматься неправедными делами, в том числе этому банку", - сказал президент, комментируя СМИ ситуацию вокруг обыска в Белгазпромбанке.

Лукашенко рассказал, что по пути в Полоцк в вертолете прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. "Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: "я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там…" Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет", - отметил Лукашенко.

По его словам, есть полная информация, что "это его были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа "Приватлизинга".