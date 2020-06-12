National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
По его мнению, Россия готова к тому, чтобы "захватить" Арктический регион, и для этого ей понадобятся не гиперзвуковое оружие или самолеты-невидимки, а ледоколы типа "Арктика".
Эксперт отметил, что у разработанной в 70-х "Арктики" корпус двойной: толстый наружный, позволяющий ломать лед, и еще более толстый внутренний, между которыми в качестве балласта используется морская вода.
Вопреки распространенному мнению, ледоколы не таранят лед, а взбираются на него и продавливают собственной массой. И в этом им помогает закругленный форштевень (передняя часть носа судна. — Прим. ред.), отмечает Ларсон.
"По сути дела, ледокол садится на лед и сидит на нем до тех пор, пока он не поддастся", — объясняет автор.
Эксперт добавил, что "Арктика" не отличается большими скоростями в открытом океане, но может ломать лед толщиной в три метра.
Другой особенностью российского ледокола эксперт назвал возможность выпуска струй горячего пара, что позволяет сделать лед тоньше, а место разлома более предсказуемым.
Особенно Ларсон выделил ядерную силовую установку, приводящую в действие три гребных винта.
"Арктика" обладает практически неограниченной дальностью хода, поскольку не нуждается в дозаправке", — пишет он.
Он отметил, что возможности судна ограничены только потребностями экипажа и запасами воды и продовольствия.
"И даже авария для этого большого корабля не проблема", — добавил эксперт и уточнил, что на борту ледокола есть запчасти, позволяющие проводить ремонт в море.
Ларсон подчеркнул, что в мире растет потребность в ледоколах, несмотря на глобальное потепление.
"Любой стране, проявляющей интерес к Арктике, придется ломать лед. <…> Победу одержит тот, кто доберется туда первым. А у Москвы есть большие преимущества", — заключил он.
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