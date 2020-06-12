Песков сравнил свою работу с работой сапера

Песков рассказал, что "вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, вместе с президентом нужно пытаться разбираться в сути событий, потому что иначе ты не сможешь это разъяснять".

"Ну и всегда нужно быть готовым к тому, чтобы отвечать на такие попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном. Это не всегда легко. Не всегда легко, и конечно, трудно иногда давать какие-то оценки, какие-то заявления, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя. Но это вторично. А главным образом - против президента. А этого допускать нельзя. Поэтому работа такая чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз", - отметил Песков.