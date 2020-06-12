Суд отказался вернуть должность экс-главе Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Верховный суд Украины отказал бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе в удовлетворении иска, в котором он оспаривал свое увольнение с должности, сообщила пресс-служба суда.
В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив временно исполняющей обязанности руководителя бюро Ирину Венедиктову. В январе Труба заявил, что подал иск в Верховный суд о признании указа незаконным. В первый раз Верховный суд вернул Трубе иск обратно из-за "нарушения правила объединения исковых требований". В связи с этим экс-чиновник решил обратиться в суд повторно.
"Верховный суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 №960/2019 о его освобождении от должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении Верховного суда в Telegram.