Суд отказался вернуть должность экс-главе Госбюро расследований Украины

Два допроса, шесть часов. Как Порошенко сходил в Госбюро расследований

Два допроса, шесть часов. Как Порошенко сходил в Госбюро расследований

"Верховный суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 №960/2019 о его освобождении от должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении Верховного суда в Telegram.