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Суд отказался вернуть должность экс-главе Госбюро расследований Украины
2020-06-12T15:23
роман труба
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в мире
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роман труба, украина, в мире

Суд отказался вернуть должность экс-главе Госбюро расследований Украины

15:23 12.06.2020
141
© Фото : ГБР УкраиныЭкс-глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Экс-глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
© Фото : ГБР Украины
Экс-глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба. Архивное фото
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Верховный суд Украины отказал бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе в удовлетворении иска, в котором он оспаривал свое увольнение с должности, сообщила пресс-служба суда.
В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив временно исполняющей обязанности руководителя бюро Ирину Венедиктову. В январе Труба заявил, что подал иск в Верховный суд о признании указа незаконным. В первый раз Верховный суд вернул Трубе иск обратно из-за "нарушения правила объединения исковых требований". В связи с этим экс-чиновник решил обратиться в суд повторно.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
28 февраля, 19:54
Два допроса, шесть часов. Как Порошенко сходил в Госбюро расследований
"Верховный суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 №960/2019 о его освобождении от должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении Верховного суда в Telegram.
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Роман ТрубаУкраинаВ мире
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