ФОМ выяснил отношение к празднованию Дня России

По данным опроса, 25% тех граждан, которые считают правильным отмечать день принятия Декларации о суверенитете России в качестве праздника, полагают, что это важная историческая дата, день образования независимой России. Еще 13% граждан считают, что должен быть праздник России. При этом 9% считают правильным отмечать этот день, потому что праздники нужны, а 7% полагают, что данный праздник вызывает чувство патриотизма, объединяет людей.