https://ria.ru/20200612/1572857121.html
ФОМ выяснил отношение к празднованию Дня России
2020-06-12T15:23
2020-06-12T15:23
празднование дня россии — 2020
фомнибус
фонд "общественное мнение"
общество
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празднование дня россии — 2020, фомнибус, фонд "общественное мнение", общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Большинство россиян (69%) считают, что отмечать день принятия Декларации о суверенитете России как государственный праздник - правильно, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение"
(ФОМ).
По данным опроса, 25% тех граждан, которые считают правильным отмечать день принятия Декларации о суверенитете России в качестве праздника, полагают, что это важная историческая дата, день образования независимой России. Еще 13% граждан считают, что должен быть праздник России. При этом 9% считают правильным отмечать этот день, потому что праздники нужны, а 7% полагают, что данный праздник вызывает чувство патриотизма, объединяет людей.
Опрос "ФОМнибус
" проводился в течение марта и мая среди респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.