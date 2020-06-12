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ФОМ выяснил отношение к празднованию Дня России
2020-06-12T15:23
празднование дня россии — 2020
фомнибус
фонд "общественное мнение"
общество
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празднование дня россии — 2020, фомнибус, фонд "общественное мнение", общество

ФОМ выяснил отношение к празднованию Дня России

15:23 12.06.2020
187
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России
Прохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Большинство россиян (69%) считают, что отмечать день принятия Декларации о суверенитете России как государственный праздник - правильно, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, 25% тех граждан, которые считают правильным отмечать день принятия Декларации о суверенитете России в качестве праздника, полагают, что это важная историческая дата, день образования независимой России. Еще 13% граждан считают, что должен быть праздник России. При этом 9% считают правильным отмечать этот день, потому что праздники нужны, а 7% полагают, что данный праздник вызывает чувство патриотизма, объединяет людей.
Опрос "ФОМнибус" проводился в течение марта и мая среди респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.
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6900116
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Празднование Дня России — 2020ФОМнибусФонд "Общественное мнение"Общество
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