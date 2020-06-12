В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

"За сутки в ПЦР лаборатории провели 103 теста, четыре из них дали положительный результат. Все выявленные случаи заболевания коронавирусом у граждан, которые по прибытию из-за рубежа находились на карантине", - цитирует агентство "Рес" замглаву комитета Анну Гаглоеву.