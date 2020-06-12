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В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
2020-06-12T15:15
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коронавирус covid-19, коронавирусы, южная осетия, общество

В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

15:15 12.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЦХИНВАЛ, 12 июн - РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены в Южной Осетии, сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора.
"За сутки в ПЦР лаборатории провели 103 теста, четыре из них дали положительный результат. Все выявленные случаи заболевания коронавирусом у граждан, которые по прибытию из-за рубежа находились на карантине", - цитирует агентство "Рес" замглаву комитета Анну Гаглоеву.
Уточняется, что еще два человека выздоровели и выписаны из больницы.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 72. Выздоровевших - 36.
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Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮжная ОсетияОбщество
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