Врач оценил британское исследование о новом симптоме коронавируса

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач-физиотерапевт, президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин прокомментировал исследование британских ученых, которые заявили о новом симптоме, связанном с коронавирусом и заболеваниями поджелудочной железы.
Ранее специалисты Университета Ливерпуля выявили группу пациентов с COVID-19, у которых наблюдались общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке. Позже у пациентов был диагностирован острый панкреатит.
По мнению Гальперина, теоретически любая вирусная инфекция может поражать островки Лангерганса, содержащиеся в поджелудочной железе.
"Не факт, что это специфическое поражение коронавирусное. Это может быть при достаточно большом количестве инфекционных заболеваний", — объяснил медик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.