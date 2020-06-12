Врач оценил британское исследование о новом симптоме коронавируса

По мнению Гальперина, теоретически любая вирусная инфекция может поражать островки Лангерганса, содержащиеся в поджелудочной железе.

"Не факт, что это специфическое поражение коронавирусное. Это может быть при достаточно большом количестве инфекционных заболеваний", — объяснил медик.