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Врач оценил британское исследование о новом симптоме коронавируса
2020-06-12T15:32
распространение нового коронавируса
семен гальперин
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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семен гальперин, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ливерпуль

Врач оценил британское исследование о новом симптоме коронавируса

15:15 12.06.2020 (обновлено: 15:32 12.06.2020)
10570
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач-физиотерапевт, президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин прокомментировал исследование британских ученых, которые заявили о новом симптоме, связанном с коронавирусом и заболеваниями поджелудочной железы.
Ранее специалисты Университета Ливерпуля выявили группу пациентов с COVID-19, у которых наблюдались общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке. Позже у пациентов был диагностирован острый панкреатит.
По мнению Гальперина, теоретически любая вирусная инфекция может поражать островки Лангерганса, содержащиеся в поджелудочной железе.
"Не факт, что это специфическое поражение коронавирусное. Это может быть при достаточно большом количестве инфекционных заболеваний", — объяснил медик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаСемен ГальперинКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛиверпуль
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