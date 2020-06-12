https://ria.ru/20200612/1572856869.html
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России
2020-06-12T15:14
2020-06-12T18:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
падуя
италия
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, падуя, италия, экономика
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости
. Профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи
Андреа Крисанти оценил план по снятию ограничений для бизнеса и российских граждан.
Вирусолог счел разумным подход, при котором власти постепенно смягчают карантинные меры для отдельных отраслей при сохранении некоторых ограничений для остальных. В Италии
, как заметил Крисанти, даже на пике эпидемии работали предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства и других жизненно важных сегментов экономики. Работа компаний из других отраслей зависела от количества ежедневно выявляемых случаев коронавируса
.
"Лично я думаю, что даже один случай — слишком много, но очевидно, что вы не можете запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность. Так что это компромисс, который учитывает социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности", — сказал ученый в интервью РБК.
По его словам, более эффективными оказываются решения, которые принимают местные власти. Они лучше понимают, насколько быстро в регионе распространяется инфекция, чувствуют настроения и нужды людей.
"Очень сложно принимать решения одновременно для всей страны, особенно для такой гигантской, как ваша", — добавил Крисанти.
В России за весь период эпидемии зафиксировано более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6715 человек скончались, более 269 тысяч выздоровели.
Весной региональные власти вводили режим самоизоляции для граждан и ограничения для работы предприятий. В начале лета регионы начали снимать эти ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.