Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России

"Лично я думаю, что даже один случай — слишком много, но очевидно, что вы не можете запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность. Так что это компромисс, который учитывает социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности", — сказал ученый в интервью РБК .