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Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России
2020-06-12T18:00
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падуя
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Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России

15:14 12.06.2020 (обновлено: 18:00 12.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка надевает маску во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
Девушка надевает маску во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи Андреа Крисанти оценил план по снятию ограничений для бизнеса и российских граждан.
Вирусолог счел разумным подход, при котором власти постепенно смягчают карантинные меры для отдельных отраслей при сохранении некоторых ограничений для остальных. В Италии, как заметил Крисанти, даже на пике эпидемии работали предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства и других жизненно важных сегментов экономики. Работа компаний из других отраслей зависела от количества ежедневно выявляемых случаев коронавируса.

"Лично я думаю, что даже один случай — слишком много, но очевидно, что вы не можете запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность. Так что это компромисс, который учитывает социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности", — сказал ученый в интервью РБК.

По его словам, более эффективными оказываются решения, которые принимают местные власти. Они лучше понимают, насколько быстро в регионе распространяется инфекция, чувствуют настроения и нужды людей.
"Очень сложно принимать решения одновременно для всей страны, особенно для такой гигантской, как ваша", — добавил Крисанти.
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В России за весь период эпидемии зафиксировано более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6715 человек скончались, более 269 тысяч выздоровели.
Весной региональные власти вводили режим самоизоляции для граждан и ограничения для работы предприятий. В начале лета регионы начали снимать эти ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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