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Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
2020-06-12T15:02
никол пашинян
день россии
михаил мишустин
владимир путин
армения
политика
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никол пашинян, день россии, михаил мишустин, владимир путин, армения, политика

Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России

15:02 12.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и председателю российского правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского кабмина.
"Союзнические отношения между Арменией и Россией продолжают последовательно развиваться во благо народов наших стран, крепнет и расширяется взаимодействие практически во всех сферах армяно-российского взаимодействия", - говорится в размещенном на сайте правительства поздравительном послании Пашиняна Путину.
По его словам, многовековая история дружбы и доверия, крепкие узы братства двух народов служат прочной основой для конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций и интеграционных объединений. "Искренне надеюсь, что наши страны смогут в ближайшем будущем преодолеть временные трудности, связанные с беспрецедентными глобальными вызовами и угрозами, и нам удастся возобновить традиционно тесные контакты", - заявил премьер.
В послании Мишустину он заявил, что "с удовлетворением можно констатировать последовательно крепнущее взаимодействие между нашими странами в торгово-экономической, энергетической, военно-политической, культурно-гуманитарной и других сферах".
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"Армяно-российские союзнические отношения, основанные на многовековой дружбе наших народов, находят свое отражение в конструктивном и взаимовыгодном стратегическом партнерстве на международных площадках и, в особенности, в рамках Евразийского экономического союза" - сказал Пашинян.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
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Никол ПашинянДень РоссииМихаил МишустинВладимир ПутинАрменияПолитика
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