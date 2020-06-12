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Вопрос о продлении переходного периода по Brexit закрыт, заявили в ЕК
2020-06-12T15:00
выход британии из евросоюза
brexit
марош шефчович
еврокомиссия
евросоюз
великобритания
в мире
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выход британии из евросоюза, brexit, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире

Вопрос о продлении переходного периода по Brexit закрыт, заявили в ЕК

15:00 12.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Мария Князева. В Еврокомиссии считают, что вопрос о возможности продления переходного периода в отношениях между Евросоюзом и Великобританией в рамках Brexit закрыт, то есть пролонгации не будет, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после встречи совместного комитета представителей ЕС и Великобритании.
По его информации, британская сторона четко дала понять, что не планирует запрашивать продление переходного периода.
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"Единственный орган, который может принять решение о возможном продлении, - это совместный комитет. Мы только что завершили процедуру. Я принимаю это как окончательное завершение этой дискуссии", - отметил он на вопрос, закрыта ли дискуссия по продлению переходного периода или еще есть шанс решить этот вопрос позже в июне.
При этом согласно договоренностям, принять решение о пролонгации можно до конца июня.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.
Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.
Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и Союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако пока серьезного прогресса не наблюдается.
При этом достичь соглашения необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап отношений страны и союза рискует стать "жестким".
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitМарош ШефчовичЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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