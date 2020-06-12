Вопрос о продлении переходного периода по Brexit закрыт, заявили в ЕК

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Мария Князева. В Еврокомиссии считают, что вопрос о возможности продления переходного периода в отношениях между Евросоюзом Великобританией в рамках Brexit закрыт, то есть пролонгации не будет, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после встречи совместного комитета представителей ЕС и Великобритании.

По его информации, британская сторона четко дала понять, что не планирует запрашивать продление переходного периода.

"Единственный орган, который может принять решение о возможном продлении, - это совместный комитет. Мы только что завершили процедуру. Я принимаю это как окончательное завершение этой дискуссии", - отметил он на вопрос, закрыта ли дискуссия по продлению переходного периода или еще есть шанс решить этот вопрос позже в июне.

При этом согласно договоренностям, принять решение о пролонгации можно до конца июня.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.

Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.

Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и Союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако пока серьезного прогресса не наблюдается.