Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области выросло до 3783

Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3633.

"По оперативным данным на 12 июня подтверждено 3783 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении. Таким образом, в Ульяновской области коронавирусом заразились еще 150 человек.