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Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области выросло до 3783
2020-06-12T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ульяновская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ульяновская область

Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области выросло до 3783

14:58 12.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудники инфекционного корпуса, где лечат пациентов с COVID-19
Сотрудники инфекционного корпуса, где лечат пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Ульяновской области возросло до 3783, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3633.
"По оперативным данным на 12 июня подтверждено 3783 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении. Таким образом, в Ульяновской области коронавирусом заразились еще 150 человек.
Из общего числа заболевших 1283 человека выздоровели, 18 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяновская область
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