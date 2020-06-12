https://ria.ru/20200612/1572856251.html
Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области выросло до 3783
2020-06-12T14:58
2020-06-12T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ульяновская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ульяновская область
САМАРА, 12 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса в Ульяновской области
возросло до 3783, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3633.
"По оперативным данным на 12 июня подтверждено 3783 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении. Таким образом, в Ульяновской области коронавирусом заразились еще 150 человек.
Из общего числа заболевших 1283 человека выздоровели, 18 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.