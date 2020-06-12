В Сиднее полиция помешала провести акцию протеста против расизма

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция Полиция Австралии предотвратила проведение в Сиднее акции протеста, связанной с движением Black Lives Matter, вступающим против насилия в отношении чернокожих людей, сообщает телеканал SBS

Как говорится в описании акции в Facebook, демонстрация была организована в поддержку заключенных сиднейской тюрьмы, против которых ранее сотрудники пенитенциарного учреждения применили слезоточивый газ с целью прекратить беспорядки в прогулочном дворе. После этого заключенные выложили на земле буквы BLM, относящиеся к движению Black Lives Matter.

Организаторы акции, которая была запланирована на пятницу, не запрашивали у полиции специального разрешения на ее проведение. В связи с этим, как отмечает телеканал, организаторы и участники могли быть оштрафованы за нарушение ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса.

До начала мероприятия около администрации города, где протестующие планировали провести акцию, собралось много полицейских. Они окружили здание. Тогда организаторы изменили место проведения акции, призвав сторонников собираться в парке. Из-за большого числа полицейских в парке протестующие также не могли собраться в одном месте, и организаторы призвали людей покинуть его. Как отмечают СМИ, в социальных сетях о своем желании принять участие в акции в пятницу сообщили более 1100 человек.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что продолжение протестных акций неприемлемо, участники демонстраций, нарушающие постановления в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, должны привлекаться к ответственности. В субботу несколько десятков тысяч человек в субботу собрались в Австралии на акциях движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда . Организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.