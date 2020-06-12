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В Сиднее полиция помешала провести акцию протеста против расизма
2020-06-12T14:56
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
скотт моррисон
австралия
сидней
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, скотт моррисон, австралия, сидней, сша, в мире

В Сиднее полиция помешала провести акцию протеста против расизма

14:56 12.06.2020
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© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии. Архивное фото
Полиция Австралии. Архивное фото
© Flickr / Rusty Stewart
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция Австралии предотвратила проведение в Сиднее акции протеста, связанной с движением Black Lives Matter, вступающим против насилия в отношении чернокожих людей, сообщает телеканал SBS.
Как говорится в описании акции в Facebook, демонстрация была организована в поддержку заключенных сиднейской тюрьмы, против которых ранее сотрудники пенитенциарного учреждения применили слезоточивый газ с целью прекратить беспорядки в прогулочном дворе. После этого заключенные выложили на земле буквы BLM, относящиеся к движению Black Lives Matter.
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Организаторы акции, которая была запланирована на пятницу, не запрашивали у полиции специального разрешения на ее проведение. В связи с этим, как отмечает телеканал, организаторы и участники могли быть оштрафованы за нарушение ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса.
До начала мероприятия около администрации города, где протестующие планировали провести акцию, собралось много полицейских. Они окружили здание. Тогда организаторы изменили место проведения акции, призвав сторонников собираться в парке. Из-за большого числа полицейских в парке протестующие также не могли собраться в одном месте, и организаторы призвали людей покинуть его. Как отмечают СМИ, в социальных сетях о своем желании принять участие в акции в пятницу сообщили более 1100 человек.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что продолжение протестных акций неприемлемо, участники демонстраций, нарушающие постановления в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, должны привлекаться к ответственности. В субботу несколько десятков тысяч человек в субботу собрались в Австралии на акциях движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. Организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСкотт МоррисонАвстралияСиднейСШАВ мире
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