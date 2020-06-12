В ЛНР заявили об одном обстреле за неделю со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

"Данная информация также подтверждается в официальных отчетах наблюдателями ОБСЕ. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для обстрелов территории республики", - заявил официальный представитель оборонного ведомства республики.