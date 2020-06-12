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В ЛНР заявили об одном обстреле за неделю со стороны украинских силовиков
2020-06-12T14:54
яков осадчий
луганская народная республика
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В ЛНР заявили об одном обстреле за неделю со стороны украинских силовиков

14:54 12.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Пятого июня в ЛНР заявили, что украинские силовики ни разу не нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
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"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР Логвиново из минометов калибром 120 миллиметров. Осадчий уточнил, что украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры подконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса.
"Данная информация также подтверждается в официальных отчетах наблюдателями ОБСЕ. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для обстрелов территории республики", - заявил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
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