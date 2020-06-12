В Пензе начали готовиться к празднованию 180-летия историка Ключевского

"Нужно активнее об этом рассказывать, работать со школами, через сайты, чтобы как можно больше людей посещали дом Ключевского. Экспозиция и рассказ о его жизни в Пензе очень интересные", - добавил губернатор.

Экспозиция музея имени Ключевского размещается в доме на бывшей улице Поповка (ныне улица Ключевского, 66), где будущий историк провел детские и юношеские годы. Ключевский показывал превосходные знания, учась и в духовных училищах и семинарии в Пензе, и в Московском университете. Талант, упорство, целеустремленность дали юноше из бедной семьи священника, в девятилетнем возрасте оставшемуся без отца, дорогу в науку.

В пресс-службе правительства отметили, что интерес к музею из года в год растет, и только в 2019 году его посетили более 11,6 тысячи жителей и гостей Пензы, среди них были школьники, студенты, почитатели и любители русской истории. Дом Ключевского является объектом культурного наследия федерального значения. В музейный комплекс входят также соседний дом, соединенный переходом с мемориальным, и флигель на усадьбе. Экспозиция музея состоит из двух разделов: "Пензенский период жизни Ключевского (1841-1861)" и "Научная, педагогическая и общественная деятельность Ключевского (1861-1911)". В экспозиции представлены мемориальные предметы из дома Ключевских, документы о родственных связях историка, его автографы, прижизненные издания трудов, книги из круга чтения.