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Пензенская область
Пензенская область
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В Пензе начали готовиться к празднованию 180-летия историка Ключевского
2020-06-12T14:54
пензенская область
иван белозерцев
василий ключевский
пенза
общество
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иван белозерцев, василий ключевский, пенза, общество

В Пензе начали готовиться к празднованию 180-летия историка Ключевского

14:52 12.06.2020 (обновлено: 14:54 12.06.2020)
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© РИА Новости / Артем Семенов / Перейти в фотобанкПодвесной мост
Подвесной мост
© РИА Новости / Артем Семенов
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ПЕНЗА, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу объявил о подготовке к празднованию в 2021 году 180-летия со дня рождения выдающегося русского историка Василия Ключевского, сообщила пресс-служба правительства региона.
Глава региона в День России 12 июня посетил в Пензе музей имени Ключевского, который был открыт 28 января 1991 года к 150-летию со дня рождения великого русского ученого.
"Будем готовиться к 180-летию Василия Осиповича Ключевского в следующем году. Даю такое поручение. Дата серьезная. Сам факт того, как наш земляк трудился, как работал и рос над собой, как тянулся к свету и стал известным не только в России, но и в Европе - это пример для подражания нашей молодежи", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
"Нужно активнее об этом рассказывать, работать со школами, через сайты, чтобы как можно больше людей посещали дом Ключевского. Экспозиция и рассказ о его жизни в Пензе очень интересные", - добавил губернатор.
Портрет русского историка Ключевского
28 января 2016, 01:31
Биография Василия Ключевского16 января 2016 года исполняется 175 лет русскому историку Василию Осиповичу Ключевскому.
Экспозиция музея имени Ключевского размещается в доме на бывшей улице Поповка (ныне улица Ключевского, 66), где будущий историк провел детские и юношеские годы. Ключевский показывал превосходные знания, учась и в духовных училищах и семинарии в Пензе, и в Московском университете. Талант, упорство, целеустремленность дали юноше из бедной семьи священника, в девятилетнем возрасте оставшемуся без отца, дорогу в науку.
В пресс-службе правительства отметили, что интерес к музею из года в год растет, и только в 2019 году его посетили более 11,6 тысячи жителей и гостей Пензы, среди них были школьники, студенты, почитатели и любители русской истории. Дом Ключевского является объектом культурного наследия федерального значения. В музейный комплекс входят также соседний дом, соединенный переходом с мемориальным, и флигель на усадьбе. Экспозиция музея состоит из двух разделов: "Пензенский период жизни Ключевского (1841-1861)" и "Научная, педагогическая и общественная деятельность Ключевского (1861-1911)". В экспозиции представлены мемориальные предметы из дома Ключевских, документы о родственных связях историка, его автографы, прижизненные издания трудов, книги из круга чтения.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
11 июня, 16:37
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
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Пензенская областьИван БелозерцевВасилий КлючевскийПензаОбщество
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