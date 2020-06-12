Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572855840.html
В Краснодарском крае умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-12T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
новороссийск
тихорецк
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1200x0_80_0_0_6829887de6481e753a109af8e76ac297.jpg
новороссийск
тихорецк
краснодарский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572855840.html?chat_room_id=1572855840
Новости
ru-RU
370
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1200x0_80_0_0_6829887de6481e753a109af8e76ac297.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:8:2720:2048_1200x0_80_0_0_4478140c9646195993ec943fb54059cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_877:680:2245:2048_1200x0_80_0_0_5f238ab44b81c6f1ae3640117fae37fe.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новороссийск, тихорецк, краснодарский край, общество

В Краснодарском крае умерли два пациента с коронавирусом

14:46 12.06.2020
370
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Двое мужчин с коронавирусом умерли в Новороссийске и Тихорецке, всего на Кубани зафиксированы 49 летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что за сутки умерли двое заболевших мужчин в Новороссийске и в Тихорецке в возрасте 77 и 72 лет.
"В крае зафиксировано два летальных случая среди пациентов с диагнозом коронавирус. За все время на Кубани скончались 49 жителей с COVID-19", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Новороссийске 16 мая у 77-летнего мужчины повысилась температура, и появился кашель, к врачам обратился спустя несколько дней и сразу был госпитализирован в городскую инфекционную больницу. Диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение, внебольничная вирусная пневмония, тяжелое течение, 31 марта мужчина был переведен на ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
⠀В Тихорецкую ЦРБ 72-летний житель Белоглинского района был доставлен 4 июня бригадой скорой медицинской помощи с высокой температурой.
"Компьютерная томография показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус дал положительный результат. С 7 июня мужчина находился на ИВЛ, получал необходимое лечение, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНовороссийскТихорецкКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Названы признаки второй волны коронавируса
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Назван новый симптом, связанный с коронавирусом
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Горожане на одной из улиц в Москве
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса
Девушка катается на велосипеде в парке Сад будущего в Москве
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19
Глава Минздрава: жара не снижает активность коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 68 случаев COVID-19
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19
Магазин
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния