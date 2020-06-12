В Краснодарском крае умерли два пациента с коронавирусом

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Двое мужчин с коронавирусом умерли в Двое мужчин с коронавирусом умерли в Новороссийске Тихорецке , всего на Кубани зафиксированы 49 летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Отмечается, что за сутки умерли двое заболевших мужчин в Новороссийске и в Тихорецке в возрасте 77 и 72 лет.

"В крае зафиксировано два летальных случая среди пациентов с диагнозом коронавирус. За все время на Кубани скончались 49 жителей с COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Новороссийске 16 мая у 77-летнего мужчины повысилась температура, и появился кашель, к врачам обратился спустя несколько дней и сразу был госпитализирован в городскую инфекционную больницу. Диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение, внебольничная вирусная пневмония, тяжелое течение, 31 марта мужчина был переведен на ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.

⠀В Тихорецкую ЦРБ 72-летний житель Белоглинского района был доставлен 4 июня бригадой скорой медицинской помощи с высокой температурой.

"Компьютерная томография показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус дал положительный результат. С 7 июня мужчина находился на ИВЛ, получал необходимое лечение, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении.