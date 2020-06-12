https://ria.ru/20200612/1572855840.html
В Краснодарском крае умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-12T14:46
2020-06-12T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
новороссийск
тихорецк
краснодарский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новороссийск, тихорецк, краснодарский край, общество
СОЧИ, 12 июн - РИА Новости.
Двое мужчин с коронавирусом умерли в Новороссийске
и Тихорецке
, всего на Кубани зафиксированы 49 летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Краснодарского края
.
Отмечается, что за сутки умерли двое заболевших мужчин в Новороссийске и в Тихорецке в возрасте 77 и 72 лет.
"В крае зафиксировано два летальных случая среди пациентов с диагнозом коронавирус. За все время на Кубани скончались 49 жителей с COVID-19", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Новороссийске 16 мая у 77-летнего мужчины повысилась температура, и появился кашель, к врачам обратился спустя несколько дней и сразу был госпитализирован в городскую инфекционную больницу. Диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение, внебольничная вирусная пневмония, тяжелое течение, 31 марта мужчина был переведен на ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.
⠀В Тихорецкую ЦРБ 72-летний житель Белоглинского района
был доставлен 4 июня бригадой скорой медицинской помощи с высокой температурой.
"Компьютерная томография показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус дал положительный результат. С 7 июня мужчина находился на ИВЛ, получал необходимое лечение, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.