Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200612/1572855760.html
Путин пожелал хорошего сезона артистам Малого театра
2020-06-12T14:42
малый театр
культура
день россии
улан-удэнский авиационный завод
леонид рошаль
юрий соломин
владимир путин
москва
магнитогорский металлургический комбинат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1200x0_80_0_0_e203d83902526d49da4cef6ca463c12e.jpg
https://ria.ru/20200612/1572854924.html
2
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572855760.html?chat_room_id=1572855760
Новости
ru-RU
2903
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1200x0_80_0_0_e203d83902526d49da4cef6ca463c12e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_76:0:2807:2048_1200x0_80_0_0_55ca23a46b6e5d4ffe2c62065e451fbb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_417:0:2465:2048_1200x0_80_0_0_b1eee6ed3239bf74be6a66f2d0761aec.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
малый театр, день россии, улан-удэнский авиационный завод, леонид рошаль, юрий соломин, владимир путин, москва, магнитогорский металлургический комбинат, общество

Путин пожелал хорошего сезона артистам Малого театра

14:42 12.06.2020
2903
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал хорошего сезона артистам Государственного академического Малого театра России.
После церемонии вручения медалей Героя Труда в пятницу на Поклонной горе в Москве президент подошел с бокалом шампанского к худруку театра Юрию Соломину. Артист поздравил президента с Днем России.
"Всем вашим коллегам передайте самые наилучшие пожелания и низкий поклон. Надеюсь, что сезон будет у вас хороший, несмотря на все сложности", - сказал Путин, общение было показано в эфире телеканала "Россия 24".
Президент еще в апреле подписал указ о награждении президента ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии" Леонида Рошаля. Также звания Героя Труда удостоены директор АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леонид Белых, тренер красноярского "Регионального центра спортивной подготовки" Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления стана горячей прокатки публичного АО "Магнитогорский металлургический комбинат" Александр Моторин и худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин
Вчера, 14:26Культура
Соломин поблагодарил Путина за поддержку театров
12300321
Обсудить 2
КультураМалый театрДень РоссииУлан-Удэнский авиационный заводЛеонид РошальЮрий СоломинВладимир ПутинМоскваМагнитогорский металлургический комбинатОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала поправку об индексации пенсий
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
Более десяти тысяч москвичей продлили проездные билеты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
Президент РФ Владимир Путин
Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации
Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин
Соломин поблагодарил Путина за поддержку театров
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков сравнил свою работу с работой сапера
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
Магазин
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Сеть кофеен Starbucks
Starbucks запретила работникам носить атрибутику Black Lives Matter
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Пробирки с кровью
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния