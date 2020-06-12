Путин пожелал хорошего сезона артистам Малого театра

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал хорошего сезона артистам Государственного академического Малого театра России.
После церемонии вручения медалей Героя Труда в пятницу на Поклонной горе в Москве президент подошел с бокалом шампанского к худруку театра Юрию Соломину. Артист поздравил президента с Днем России.
"Всем вашим коллегам передайте самые наилучшие пожелания и низкий поклон. Надеюсь, что сезон будет у вас хороший, несмотря на все сложности", - сказал Путин, общение было показано в эфире телеканала "Россия 24".
Президент еще в апреле подписал указ о награждении президента ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии" Леонида Рошаля. Также звания Героя Труда удостоены директор АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леонид Белых, тренер красноярского "Регионального центра спортивной подготовки" Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления стана горячей прокатки публичного АО "Магнитогорский металлургический комбинат" Александр Моторин и худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.