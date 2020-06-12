Путин похвалил руководство ММК за подход к экологии

Путин в День России вручил медали Героя Труда. Среди награждаемых был оператор поста управления стана горячей прокатки ММК Александр Моторин.

После церемонии Путин пообщался за бокалом шампанского с награжденными. Он подошел к Моторину, поздравил его и отметил работу предприятия.

"Магнитка" развивается, молодцы, и акционеры молодцы, и в последние годы очень приличные средства, хорошие деньги в большом объеме вкладывают в экологию, в обновление производства. Молодцы, не жадничают. Количество выбросов сократилось в разы, для людей это важно", - сказал Путин.

В мае ММК сообщил, что входит в завершающую фазу техперевооружения доменной печи N2 (начала работу в июне 1932 года, неоднократно реконструировалась), обновленный агрегат планируется ввести в строй в июле текущего года. Модернизация домны позволит увеличить производительность. Предполагается также снижение удельного расхода кокса, что даст значительный экономический эффект. Благодаря системам аспирации снизятся выбросы пыли. Общий объем инвестиций в модернизацию печи составит свыше 5 миллиардов рублей.