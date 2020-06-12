https://ria.ru/20200612/1572855648.html
В ООН сожалеют о возможном влиянии решения США на независимость МУС
2020-06-12T14:38
2020-06-12T14:38
руперт колвилл
дональд трамп
международный уголовный суд
оон
сша
в мире
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руперт колвилл, дональд трамп, международный уголовный суд, оон, сша, в мире
ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН
сожалеет о возможном влиянии решения США
на независимость Международного уголовного суда
, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл
.
Ранее Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп
подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
"Мы сожалеем о том, какое влияние эти решения могут оказать на проходящие расследования и судебные слушания в МУС. Необходимо гарантировать независимость МУС и его возможность работать без вмешательства, то есть они должны принимать решения без нежелательного влияния, давления, угроз или прямого или непрямого вмешательства по любой причине", - заявил он.
По его словам, речь идет, в том числе об угрозах или давлении любого рода на семьи сотрудников МУС.
"МУС является крайне важным партнером в архитектуре международных отношений и в системе ООН", - подчеркнул Колвилл.