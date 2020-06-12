В ООН сожалеют о возможном влиянии решения США на независимость МУС

"Мы сожалеем о том, какое влияние эти решения могут оказать на проходящие расследования и судебные слушания в МУС. Необходимо гарантировать независимость МУС и его возможность работать без вмешательства, то есть они должны принимать решения без нежелательного влияния, давления, угроз или прямого или непрямого вмешательства по любой причине", - заявил он.