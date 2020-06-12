Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572855648.html
В ООН сожалеют о возможном влиянии решения США на независимость МУС
2020-06-12T14:38
руперт колвилл
дональд трамп
международный уголовный суд
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:235:3067:1960_1200x0_80_0_0_a05dc855b72935b8e181115f5a8c3728.jpg
https://ria.ru/20200612/1572838788.html
https://ria.ru/20200611/1572831534.html
1
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572855648.html?chat_room_id=1572855648
Новости
ru-RU
637
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:235:3067:1960_1200x0_80_0_0_a05dc855b72935b8e181115f5a8c3728.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_236:0:2967:2048_1200x0_80_0_0_09ec8f9d21abd0c044bcee12ab062bad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_602:50:2600:2048_1200x0_80_0_0_3d091007f1bb0ac8f2535a079bd31dda.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руперт колвилл, дональд трамп, международный уголовный суд, оон, сша, в мире

В ООН сожалеют о возможном влиянии решения США на независимость МУС

14:38 12.06.2020
637
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН сожалеет о возможном влиянии решения США на независимость Международного уголовного суда, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
Ранее Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
Международный уголовный суд
Вчера, 02:15
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
"Мы сожалеем о том, какое влияние эти решения могут оказать на проходящие расследования и судебные слушания в МУС. Необходимо гарантировать независимость МУС и его возможность работать без вмешательства, то есть они должны принимать решения без нежелательного влияния, давления, угроз или прямого или непрямого вмешательства по любой причине", - заявил он.
По его словам, речь идет, в том числе об угрозах или давлении любого рода на семьи сотрудников МУС.
"МУС является крайне важным партнером в архитектуре международных отношений и в системе ООН", - подчеркнул Колвилл.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
11 июня, 19:58
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
5120023
Обсудить 1
Руперт КолвиллДональд ТрампМеждународный уголовный судООНСШАВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Абэ призвал ускорить перенос американской базы на Окинаве
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США могут пересмотреть соглашение по контролю за ракетными технологиями
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Британия не намерена продлевать переходный период по Brexit, сообщила ЕК
Здание Международного суда ООН в Гааге
Бельгия поддержала Международный уголовный суд
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Вопрос о продлении переходного периода по Brexit закрыт, заявили в ЕК
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян заподозрил иностранные спецслужбы в дезинформации о COVID-19
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
В Германии выразили опасения по поводу санкций по "Северному потоку — 2"
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп: если бы переговоры с Россией вел Байден, США бы не стало
Киев
Украина получила первый транш от МВФ
Собор Святой Софии (Айя-София)
Элладская церковь призвала Турцию не превращать Святую Софию в мечеть
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон считает снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
В Чехии закрыли дело о "яде из России"
Здание Международного суда ООН в Гааге
Швейцария призвала США отменить санкции против членов МУС
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
На Украине анонсировали заседание контактной группы по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния