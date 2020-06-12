Британия не намерена продлевать переходный период по Brexit, сообщила ЕК

Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Мария Князева. Соединенное Королевство подтвердило ЕС, что не намерено продлевать переходный период в отношениях страны и союза в рамках Соединенное Королевство подтвердило ЕС, что не намерено продлевать переходный период в отношениях страны и союза в рамках Brexit , сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после встречи спецкомитета представителей ЕС и Великобритании

"Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода", - сказал он, добавив, что Евросоюз остается открытым к возможности пролонгации.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.

Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.

Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако пока серьезного прогресса не наблюдается.

При этом достичь соглашения необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап отношений страны и союза рискует стать "жестким".