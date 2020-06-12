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Британия не намерена продлевать переходный период по Brexit, сообщила ЕК
2020-06-12T15:26
brexit
марош шефчович
еврокомиссия
евросоюз
великобритания
в мире
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brexit, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире

Британия не намерена продлевать переходный период по Brexit, сообщила ЕК

14:34 12.06.2020 (обновлено: 15:26 12.06.2020)
385
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Мария Князева. Соединенное Королевство подтвердило ЕС, что не намерено продлевать переходный период в отношениях страны и союза в рамках Brexit, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после встречи спецкомитета представителей ЕС и Великобритании.
"Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода", - сказал он, добавив, что Евросоюз остается открытым к возможности пролонгации.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.
Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
11 июня, 11:34
В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона
Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако пока серьезного прогресса не наблюдается.
При этом достичь соглашения необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап отношений страны и союза рискует стать "жестким".
Продлить переходный период можно, однако решение, как сообщалось ранее, необходимо принять до конца июня.
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BrexitМарош ШефчовичЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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