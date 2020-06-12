В Коми более тысячи пациентов вылечились от COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Коми выздоровели после COVID-19, это около половины от общего количества заразившихся, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1929… случаев заболевания COVID-19… 1019 (+59) человек выздоровели. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано", - говорится в сообщении на официальной странице региона "ВКонтакте".
Прирост новых случаев за сутки составил 125 человек против 111 на четверг. Как пояснил врио главы Коми Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям региона, увеличение количества заболевших связано с распространением COVID-19 в Воркуте и Усинске. По его оценке, эта ситуация будет наблюдаться еще несколько дней.
По данным Усинской центральной межрайонной больницы, начиная с 16 марта в городе по состоянию на четверг подтверждены 375 случаев коронавируса, в том числе 215 - среди вахтовиков. В инфекционном отделении находятся 69 пациентов.
Согласно информации администрации Воркуты, в городской инфекционной больнице по состоянию на начало недели находилось 179 пациентов. Также более 50 местных жителей были доставлены санавиацией на лечение в республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре.
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