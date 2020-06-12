В Коми более тысячи пациентов вылечились от COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Коми выздоровели после COVID-19, это около половины от общего количества заразившихся, сообщают республиканские власти.

В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса

В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса

По данным Усинской центральной межрайонной больницы, начиная с 16 марта в городе по состоянию на четверг подтверждены 375 случаев коронавируса, в том числе 215 - среди вахтовиков. В инфекционном отделении находятся 69 пациентов.