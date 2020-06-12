Мировые цены на нефть перешли к росту

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Цены на нефть в пятницу днем перешли к росту после падения в четверг на 7-8% из-за опасений за спрос на сырье и глобальной волатильности, охватившей рынки, свидетельствуют данные торгов.

Позднее в ходе торгов аналитики ожидают статистику нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по динамике числа действующих буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, которая завершилась 5 июня, их количество сократилось на 16, до 206 агрегатов. Это было 12-е снижение подряд.