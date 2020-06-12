https://ria.ru/20200612/1572855024.html
Мировые цены на нефть перешли к росту
2020-06-12T14:29
2020-06-12T14:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
федеральная резервная система сша
brent
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экономика
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россия, федеральная резервная система сша, brent, сша, экономика
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Цены на нефть в пятницу днем перешли к росту после падения в четверг на 7-8% из-за опасений за спрос на сырье и глобальной волатильности, охватившей рынки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.11 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent
росла на 1,01%, до 38,94 доллара за баррель; июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,8%, до 36,63 доллара за баррель. В четверг нефтяные котировки сократились на 7-8%, но в ходе торгов падение достигало 9-10%. Утром в пятницу котировки снижались на 3-3,5%.
В ходе предыдущей торговой сессии рынки охватила заметная волатильность, которая привела не только к снижению нефтяных цен, но и падению фондовых рынков. Биржи Европы
в четверг снизились почти на 4-5%, США
- на 5-7%. Опасения были связаны с рисками второй волны заболевания коронавирусом, и волатильность затронула нефтяной рынок, поскольку падение экономики затрагивает и нефтяной спрос.
Настроения трейдеров также сдержали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС
) США и статистика по запасам нефти в стране. По итогам встречи в среду Федрезерв ухудшил свои экономические прогнозы и отметил, что не ожидает повышения ставки как минимум до 2023 года. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю установили исторический рекорд, достигнув почти 538,1 миллиона баррелей.
Позднее в ходе торгов аналитики ожидают статистику нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по динамике числа действующих буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, которая завершилась 5 июня, их количество сократилось на 16, до 206 агрегатов. Это было 12-е снижение подряд.