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В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег
2020-06-12T14:37
олег пак
руслан давыдов
михаил гальперин
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
политика
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олег пак, руслан давыдов, михаил гальперин, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная таможенная служба (фтс россии), политика

В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег

14:27 12.06.2020 (обновлено: 14:37 12.06.2020)
628
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым образована межведомственная комиссия по принятию Россией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности", — говорится в документе.
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Согласно распоряжению, председателем межведомственной комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Кроме того, утвержден состав комиссии, в которую вошли замглавы МВД Михаил Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие.
"Председателю межведомственной комиссии, образованной настоящим распоряжением, в трехмесячный срок утвердить положение о межведомственной комиссии <...> и план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок", — добавляется в документе.
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Олег ПакРуслан ДавыдовМихаил ГальперинЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Политика
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