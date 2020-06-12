В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым образована межведомственная комиссия по принятию Россией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности", — говорится в документе.
Согласно распоряжению, председателем межведомственной комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Кроме того, утвержден состав комиссии, в которую вошли замглавы МВД Михаил Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие.
"Председателю межведомственной комиссии, образованной настоящим распоряжением, в трехмесячный срок утвердить положение о межведомственной комиссии <...> и план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок", — добавляется в документе.