Система здравоохранения Йемена находится на грани коллапса, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Система здравоохранения в Система здравоохранения в Йемене на грани коллапса, без финансовой поддержки программы ООН уже в июле начнут прекращать свою работу по обеспечению населения чистой водой, заявили на брифинге в пятницу официальные представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Мы встревожены отчаянной ситуацией в Йемене, где система здравоохранения находится на грани коллапса, и опасаемся, что бесчисленное множество жизней будет потеряно не только в результате COVID-19, но и из-за малярии, холеры, лихорадки денге и других заболеваний. Мы настоятельно призываем международных доноров оказать немедленную помощь миллионам людей, которые уже пережили пять лет войны", - заявил официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл

По его словам, в Йемене 24 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. При этом больницы уже не принимают людей с симптомами заражения COVID 19 из-за нехватки коек, медикаментов, медицинского персонала и чистой воды.

"В стране официально зарегистрировано свыше 500 случаев COVID-19. Однако официальные данные находятся далеко позади реального количества заражений, особенно в зонах, подконтрольных де-факто властям на севере", - добавил он.

Если финансирование не будет предоставлено, 30 из 41 программы ООН в стране будет закрыто в ближайшие недели, подчеркнул Колвилл.

Недостаток финансирования скажется и на программах ЮНИСЕФ, отметила официальный представитель Детского Фонда ООН Марикси Меркадо. По ее словам, программа ЮНИСЕФ по борьбе с COVID-19 профинансирована всего на 5 миллионов из требуемых 53 миллионов.

"Сегодня, без 30 миллионов долларов для нашей программы по предоставлению водных очистных систем и гигиены, с июля мы будем вынуждены прекращать предоставление наших услуг для четырех миллионов человек. И без финансирования программ по борьбе с COVID-19, мы не сможем предоставить средства индивидуальной защиты и медицинские средства и средства гигиены для людей, которые находятся на изоляции или в карантинных центрах", - заявила Меркадо.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам, в Йемене за период с 10 апреля по 11 июня было зарегистрировано 564 случая COVID-19, включая 130 смертей. Смертность от вируса составляет 24%. Больше всего заболевших в Адене

В УГКВ ООН напомнили, что на 12 июня было выплачено только 47% из 1,35 миллиарда долларов, которые иностранные государства обещали выделить на помощь Йемену во время донорской конференции 2 июня.