В Свердловской области 39 пациентов с COVID-19 лечатся на аппаратах ИВЛ

"Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 547. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.