В Свердловской области 39 пациентов с COVID-19 лечатся на аппаратах ИВЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Почти 40 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ в Свердловской области, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 547. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрированы ещё 320 случаев COVID-19, уточняет штаб.
Специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.
Всего в регионе зарегистрированы 8826 случаев COVID-19.
За сутки выписаны 122 человека. Всего уральские врачи вылечили 3912 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.