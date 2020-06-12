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Жителя Саратовской области подозревают в погроме на сельском кладбище
2020-06-12T14:18
саратовская область
ровенский район
происшествия
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саратовская область, ровенский район, происшествия

Жителя Саратовской области подозревают в погроме на сельском кладбище

14:18 12.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратовской области задержала местного жителя по подозрению в разгроме надгробий на сельском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
По словам собеседницы агентства, житель одного из сел Ровенского района в среду увидел поврежденными ряд надгробий на местном кладбище и обратился в полицию.
"Установлено, что ранее судимый 30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения повредил 10 надгробных памятников на сельском кладбище. Принятыми мерами розыска сотрудниками полиции указанный гражданин был задержан. Подозреваемый дал признательный показания", - сказала она.
Она уточнила, что у подозреваемого никакого орудия не было, он руками и ногами повалил памятники, некоторые из которых при падении разбились.
Дело возбудили по статье УК РФ "Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений". Фигуранту дела грозит до трех месяцев ареста.
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