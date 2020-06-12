Жителя Саратовской области подозревают в погроме на сельском кладбище

"Установлено, что ранее судимый 30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения повредил 10 надгробных памятников на сельском кладбище. Принятыми мерами розыска сотрудниками полиции указанный гражданин был задержан. Подозреваемый дал признательный показания", - сказала она.

Она уточнила, что у подозреваемого никакого орудия не было, он руками и ногами повалил памятники, некоторые из которых при падении разбились.