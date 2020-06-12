https://ria.ru/20200612/1572854625.html
В Белоруссии выявили 704 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-12T14:38
2020-06-12T14:39
владимир караник
александр лукашенко
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
белоруссия
в мире
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владимир караник, александр лукашенко, коронавирус covid-19, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 июн – РИА Новости.
Число случаев COVID-19 в Белоруссии
за сутки выросло на 704, до 52 520, умерли еще 5 человек, всего скончались 298 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 51 816, всего скончались 293 пациента. В последнее время суточный прирост случаев COVID-19 в республике снижается: с уровня в более 900 новых случаев в день он снизился до примерно 800. Белорусский лидер Александр Лукашенко
21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Министр здравоохранения республики Владимир Караник
в четверг заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато.
"Зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 011 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Согласно сообщению, "в Беларуси на 12 июня выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1117 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.