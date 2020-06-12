Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572854625.html
В Белоруссии выявили 704 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-12T14:39
владимир караник
александр лукашенко
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1200x0_80_0_0_da266d3389a8e2b2901f0424aeec2d39.jpg
https://ria.ru/20200612/1572849913.html
белоруссия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572854625.html?chat_room_id=1572854625
Новости
ru-RU
584
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1200x0_80_0_0_da266d3389a8e2b2901f0424aeec2d39.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_436:0:3167:2048_1200x0_80_0_0_f64774bc599a155ddf13f018ab70b1af.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_825:0:2873:2048_1200x0_80_0_0_75433c4eb12ab7144ffb02548a2c4098.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир караник, александр лукашенко, коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

В Белоруссии выявили 704 новых случая заражения коронавирусом

14:38 12.06.2020 (обновлено: 14:39 12.06.2020)
584
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 704, до 52 520, умерли еще 5 человек, всего скончались 298 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 51 816, всего скончались 293 пациента. В последнее время суточный прирост случаев COVID-19 в республике снижается: с уровня в более 900 новых случаев в день он снизился до примерно 800. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Министр здравоохранения республики Владимир Караник в четверг заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато.
"Зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 011 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Вчера, 12:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Согласно сообщению, "в Беларуси на 12 июня выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1117 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
420000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВладимир КараникАлександр ЛукашенкоКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине выявили 683 новых случая заражения коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Иране
В Иране выявили около 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Жена президента Украины Елена Зеленская на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
В Петербурге подтвердили 41 случай смерти от COVID-19 в начале июня
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 51 816
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
Минздрав Белоруссии сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в стране
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек
Ситуация у здания Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Писателя-сатирика Анатолия Трушкина проводили в последний путь
Линии электропередач
Более 90 населенных пунктов Белоруссии остаются без электричества
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал шире использовать местные виды топлива
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния