В Белоруссии выявили 704 новых случая заражения коронавирусом

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 704, до 52 520, умерли еще 5 человек, всего скончались 298 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.

По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 51 816, всего скончались 293 пациента. В последнее время суточный прирост случаев COVID-19 в республике снижается: с уровня в более 900 новых случаев в день он снизился до примерно 800. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Министр здравоохранения республики Владимир Караник в четверг заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато.

"Зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 011 тестов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Согласно сообщению, "в Беларуси на 12 июня выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1117 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.