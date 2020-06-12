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Полицию Хорватии обвинили в обливании мигрантов кетчупом и майонезом
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Полицию Хорватии обвинили в обливании мигрантов кетчупом и майонезом

14:16 12.06.2020 (обновлено: 14:20 12.06.2020)
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© AP Photo / Muhammed MuheisenМигранты из Ирака на вокзале в городе Товарник, Хорватия
Мигранты из Ирака на вокзале в городе Товарник, Хорватия
© AP Photo / Muhammed Muheisen
БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. МВД Хорватии отвергло обвинения Amnesty International в том, что его сотрудники избивали и "изобретательно" издевались над мигрантами-мусульманами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
МВД Республики Хорватия заявило, что отрицает утверждения, "которыми по уже установленной практике бездоказательно обвиняется" в издевательствах над мигрантами.
"На этот раз полицейские якобы в районе Плитвицких озер в конце мая привязали нелегальных пакистанских и афганских мигрантов к деревьям, угрожали им ножом, стрельбой в воздух и в землю, избивали прикладами и затем намазали майонезом и кетчупом и обсыпали сахаром по головам", - указало ведомство.
"Отвергаем саму мысль, что хорватские полицейские способны на нечто подобное или имеют мотивы для этого. Напомним, что в прошлой версии полицейских обвиняли в том, что что они рисовали кресты на головах мигрантов. Кресты якобы имели символический смысл в месяц Рамазан, но символика кетчупа, майонеза и сахара нам неизвестна", - отметило МВД Хорватии.
Ведомство уточнило, что если, согласно докладу Amnesty International, мигрантов мучили люди в черной униформе, то речь идет о сотрудниках полицейского спецназа, "которые имеют заслуги по многочисленным спасениям мигрантов".
Хорватская полиция подчеркнула, что за кампанией по обвинениям ее сотрудников в издевательствах стоит попытка "отвлечь внимание от разборок между мигрантами в соседней Боснии и Герцеговине", которые, по ее данным, уже привели к гибели нескольких человек в конце мая.
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МВД ХорватииСеверная АфрикаХорватияВ мире
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