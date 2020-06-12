https://ria.ru/20200612/1572854510.html
Полицию Хорватии обвинили в обливании мигрантов кетчупом и майонезом
2020-06-12T14:16
2020-06-12T14:20
мвд хорватии
северная африка
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/129931/37/1299313704_0:14:2000:1139_1200x0_80_0_0_8cc269dd2b1c25819f444511cbbd3b44.jpg
https://ria.ru/20200608/1572623256.html
1
северная африка
хорватия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200612/1572854510.html?chat_room_id=1572854510
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/129931/37/1299313704_0:14:2000:1139_1200x0_80_0_0_8cc269dd2b1c25819f444511cbbd3b44.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/129931/37/1299313704_0:0:1778:1333_1200x0_80_0_0_b1387072c5d724947d6793860fcb6cae.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/129931/37/1299313704_167:0:1500:1333_1200x0_80_0_0_2671f6ac876d7b2cd17fef29ab518a33.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
мвд хорватии, северная африка, хорватия, в мире
БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. МВД Хорватии
отвергло обвинения Amnesty International в том, что его сотрудники избивали и "изобретательно" издевались над мигрантами-мусульманами из стран Ближнего Востока и Северной Африки
.
МВД Республики Хорватия
заявило, что отрицает утверждения, "которыми по уже установленной практике бездоказательно обвиняется" в издевательствах над мигрантами.
"На этот раз полицейские якобы в районе Плитвицких озер в конце мая привязали нелегальных пакистанских и афганских мигрантов к деревьям, угрожали им ножом, стрельбой в воздух и в землю, избивали прикладами и затем намазали майонезом и кетчупом и обсыпали сахаром по головам", - указало ведомство.
"Отвергаем саму мысль, что хорватские полицейские способны на нечто подобное или имеют мотивы для этого. Напомним, что в прошлой версии полицейских обвиняли в том, что что они рисовали кресты на головах мигрантов. Кресты якобы имели символический смысл в месяц Рамазан, но символика кетчупа, майонеза и сахара нам неизвестна", - отметило МВД Хорватии.
Ведомство уточнило, что если, согласно докладу Amnesty International, мигрантов мучили люди в черной униформе, то речь идет о сотрудниках полицейского спецназа, "которые имеют заслуги по многочисленным спасениям мигрантов".
Хорватская полиция подчеркнула, что за кампанией по обвинениям ее сотрудников в издевательствах стоит попытка "отвлечь внимание от разборок между мигрантами в соседней Боснии и Герцеговине", которые, по ее данным, уже привели к гибели нескольких человек в конце мая.