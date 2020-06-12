Полицию Хорватии обвинили в обливании мигрантов кетчупом и майонезом

БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. МВД Хорватии отвергло обвинения Amnesty International в том, что его сотрудники избивали и "изобретательно" издевались над мигрантами-мусульманами из стран Ближнего Востока и Северной Африки

МВД Республики Хорватия заявило, что отрицает утверждения, "которыми по уже установленной практике бездоказательно обвиняется" в издевательствах над мигрантами.

"На этот раз полицейские якобы в районе Плитвицких озер в конце мая привязали нелегальных пакистанских и афганских мигрантов к деревьям, угрожали им ножом, стрельбой в воздух и в землю, избивали прикладами и затем намазали майонезом и кетчупом и обсыпали сахаром по головам", - указало ведомство.

"Отвергаем саму мысль, что хорватские полицейские способны на нечто подобное или имеют мотивы для этого. Напомним, что в прошлой версии полицейских обвиняли в том, что что они рисовали кресты на головах мигрантов. Кресты якобы имели символический смысл в месяц Рамазан, но символика кетчупа, майонеза и сахара нам неизвестна", - отметило МВД Хорватии.

Ведомство уточнило, что если, согласно докладу Amnesty International, мигрантов мучили люди в черной униформе, то речь идет о сотрудниках полицейского спецназа, "которые имеют заслуги по многочисленным спасениям мигрантов".