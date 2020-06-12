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США могут пересмотреть соглашение по контролю за ракетными технологиями
2020-06-12T14:18
владимир путин
сша
в мире
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владимир путин, сша, в мире

США могут пересмотреть соглашение по контролю за ракетными технологиями

14:10 12.06.2020 (обновлено: 14:18 12.06.2020)
482
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти США планируют пересмотреть положения соглашения о режиме по контролю за ракетными технологиями, что может позволить американским подрядчикам продавать больше беспилотников широкому ряду стран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в предприятиях военно-промышленного комплекса и руководстве страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Россию в качестве председателя в 2021-2022 годах в неформальной организации по контролю за распространением ракетных технологий.
Режим контроля за ракетными технологиями является добровольным соглашением 34 государств. Оно создано в 1987 году для снижения риска распространения ядерного оружия посредством установления контроля за поставками оборудования и технологиями, способствующими разработке беспилотных систем доставки ядерного оружия.
Пересмотр положений режима контроля за ракетными технологиями позволил бы компаниям General Atomics Aeronautical Systems Inc и Northrop Grumman Corp продавать дроны правительствам Иордании и ОАЭ, продажа которым была запрещена в рамках соглашения, сообщают источники. Это бы также позволило США выйти на новые рынки, на которых сейчас преобладает продукция Китая и Израиля.
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Администрация Трампа намеревалась пересмотреть соглашение с 2017 года, однако сталкивалась с возражениями со стороны как других стран, так и внутри правительства, сообщают источники. В госдепартаменте также возражали против пересмотра положений режима контроля за ракетными технологиями, аргументируя это тем, что вооружение может быть продано странам, нарушающим права человека.
Совет национальной безопасности США рассмотрит данный вопрос 16 июня.
В госдепартаменте США и Белом доме от комментариев отказались, сообщает агентство.
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Владимир ПутинСШАВ мире
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