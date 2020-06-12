США могут пересмотреть соглашение по контролю за ракетными технологиями

Режим контроля за ракетными технологиями является добровольным соглашением 34 государств. Оно создано в 1987 году для снижения риска распространения ядерного оружия посредством установления контроля за поставками оборудования и технологиями, способствующими разработке беспилотных систем доставки ядерного оружия.

Администрация Трампа намеревалась пересмотреть соглашение с 2017 года, однако сталкивалась с возражениями со стороны как других стран, так и внутри правительства, сообщают источники. В госдепартаменте также возражали против пересмотра положений режима контроля за ракетными технологиями, аргументируя это тем, что вооружение может быть продано странам, нарушающим права человека.