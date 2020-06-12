Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572853942.html
Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве
2020-06-12T19:06
следственный комитет россии (ск рф)
леонид рошаль
владимир путин
москва
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294167_0:126:3192:1922_1200x0_80_0_0_dc15505402581fc7d345cd8def51586a.jpg
https://ria.ru/20181127/1533613041.html
https://ria.ru/20200318/1568745978.html
Рошаль достал уже своим нытьем вечно врачи несчастные,а как взятки брать в роддомах это можно,достали уже "самые угнетенные"
40
Рука руку моет. Кто бы сомневался.
36
10
москва
калининград
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572853942.html?chat_room_id=1572853942
Новости
ru-RU
19541
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294167_0:126:3192:1922_1200x0_80_0_0_dc15505402581fc7d345cd8def51586a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294167_231:0:2962:2048_1200x0_80_0_0_30a44c239c2c991f8a647422b09d8a80.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294167_572:0:2620:2048_1200x0_80_0_0_71b3f829e0ac61844abf9f29a72961fa.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), леонид рошаль, владимир путин, москва, калининград, общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

14:06 12.06.2020 (обновлено: 19:06 12.06.2020)
19541
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
Путин в День России вручал медали Героя Труда. Среди награждаемых был известный детский хирург Леонид Рошаль.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
27 ноября 2018, 14:42
Дело врача роддома в Калининграде передали в центральный аппарат СК
"Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство", — сказал Рошаль в ходе церемония вручения медали Героя Труда.
Он отметил, что подобного процесса над врачами не было с 1953 года. Рошаль подчеркнул, что не собирается давить на суд, но хотел бы выступить там и "пояснить, почему это все неправильно".
В ноябре 2018 года после гибели новорожденного и. о. главврача роддома Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019-го СК возбудил уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным следствия, в роддом поступила женщина, которая на сроке беременности около 24 недель родила недоношенного мальчика массой около 700 граммов. Как считают следователи, прогнозируя летальный исход младенца, Белая приняла решение убить его.
Для этого, по данным СК, она привлекла врача-неонатолога Элину Сушкевич, которая прибыла из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады. Ее обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Сушкевич тоже находится под домашним арестом.
История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых врачи спасли.
Врач в одном из больничных отделений
18 марта, 08:00
"У каждого из нас — свое кладбище". Виноваты ли врачи в смерти людей
5551110747
Обсудить 10
Следственный комитет России (СК РФ)Леонид РошальВладимир ПутинМоскваКалининградОбщество
Популярные комментарии
Рошаль достал уже своим нытьем вечно врачи несчастные,а как взятки брать в роддомах это можно,достали уже "самые угнетенные"
12 июня, 19:10
Алла Бурн
22013014
Рука руку моет. Кто бы сомневался.
12 июня, 15:13
AAA A
17122014
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Названы признаки второй волны коронавируса
Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
Пробирки с кровью
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
Ведомствам поручено заключить контракты на российскую автотехнику
Российская актриса Виктория Тарасова
Звезда "Глухаря" рассказала о нападении в супермаркете
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния