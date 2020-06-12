Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде , где двух врачей судят за убийство новорожденного.

Путин в День России вручал медали Героя Труда. Среди награждаемых был известный детский хирург Леонид Рошаль.

"Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство", — сказал Рошаль в ходе церемония вручения медали Героя Труда.

Он отметил, что подобного процесса над врачами не было с 1953 года. Рошаль подчеркнул, что не собирается давить на суд, но хотел бы выступить там и "пояснить, почему это все неправильно".

В ноябре 2018 года после гибели новорожденного и. о. главврача роддома Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019-го СК возбудил уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, в роддом поступила женщина, которая на сроке беременности около 24 недель родила недоношенного мальчика массой около 700 граммов. Как считают следователи, прогнозируя летальный исход младенца, Белая приняла решение убить его.

Для этого, по данным СК, она привлекла врача-неонатолога Элину Сушкевич, которая прибыла из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады. Ее обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Сушкевич тоже находится под домашним арестом.