https://ria.ru/20200612/1572853906.html
Пашинян заподозрил иностранные спецслужбы в дезинформации о COVID-19
2020-06-12T14:06
2020-06-12T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
воз
армения
в мире
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коронавирус covid-19, никол пашинян, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян
сообщил в пятницу, что поручил сформировать группу для проверки возможной причастности иностранных спецслужб в распространении дезинформации о коронавирусе.
По словам Пашиняна, представители оппозиционно настроенных к властям сил публиковали материалы об отсутствии коронавируса в стране и манипулировали статистикой по умершим, сравнивая летальные исходы от болезни с боевыми потерями.
"Я поручил сформировать группу, которая должна заняться источниками дезинформации (о коронавирусе – ред.), проверить, связаны ли с ними иностранные спецслужбы, есть ли круги и силы, связанные с иностранными спецслужбами и есть ли политические и криминальные круги, которые, исходя из узких интересов, могут тратить деньги для распространения такой дезинформации", - сказал премьер, выступая в парламенте.
При этом он попросил не делать сенсацию из его заявления.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.