Пашинян заподозрил иностранные спецслужбы в дезинформации о COVID-19

ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Премьер Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что поручил сформировать группу для проверки возможной причастности иностранных спецслужб в распространении дезинформации о коронавирусе.

По словам Пашиняна, представители оппозиционно настроенных к властям сил публиковали материалы об отсутствии коронавируса в стране и манипулировали статистикой по умершим, сравнивая летальные исходы от болезни с боевыми потерями.

"Я поручил сформировать группу, которая должна заняться источниками дезинформации (о коронавирусе – ред.), проверить, связаны ли с ними иностранные спецслужбы, есть ли круги и силы, связанные с иностранными спецслужбами и есть ли политические и криминальные круги, которые, исходя из узких интересов, могут тратить деньги для распространения такой дезинформации", - сказал премьер, выступая в парламенте.

При этом он попросил не делать сенсацию из его заявления.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались.