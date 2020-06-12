Алтайские ламы будут неделю в затворе молиться об избавлении от COVID-19

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Буддийские священнослужители с Алтая, ушедшие в затвор, проведут семидневный молебен против распространения коронавируса, сообщается на сайте Буддийской традиционной сангхи России.

"Буддийские священнослужители родом из Республики Алтай... совместно с бурятскими ламами проводят семидневный молебен против распространения коронавирусной инфекции. Ламы посвятили себя на недельный срок строгому медитативному затворничеству с беспрерывным чтением молитвенных текстов и мантр", - говорится в сообщении.

Ламы надеются, что их молитвы помогут уменьшить количество новых случаев болезни, а заболевшим помогут в выздоровлении. "Также алтайские ламы читают молитвы о здравии главы буддистов Республики Тыва достопочтенного Камбы-ламы Джампела Лодоя, новость о болезни которого распространилась в эти дни", - отмечается в сообщении.

В Республике Алтай, по данным регионального оперштаба по противодействию COVID-19, число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 220 человек.