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Религия и мировоззрение
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Алтайские ламы будут неделю в затворе молиться об избавлении от COVID-19
2020-06-12T14:05
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение, республика алтай

Алтайские ламы будут неделю в затворе молиться об избавлении от COVID-19

14:05 12.06.2020
63
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМонахи Иволгинского дацана - крупнейшего буддийского монастыря, расположенного в селе Верхняя Иволга
Монахи Иволгинского дацана - крупнейшего буддийского монастыря, расположенного в селе Верхняя Иволга
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Буддийские священнослужители с Алтая, ушедшие в затвор, проведут семидневный молебен против распространения коронавируса, сообщается на сайте Буддийской традиционной сангхи России.
"Буддийские священнослужители родом из Республики Алтай... совместно с бурятскими ламами проводят семидневный молебен против распространения коронавирусной инфекции. Ламы посвятили себя на недельный срок строгому медитативному затворничеству с беспрерывным чтением молитвенных текстов и мантр", - говорится в сообщении.
Ламы надеются, что их молитвы помогут уменьшить количество новых случаев болезни, а заболевшим помогут в выздоровлении. "Также алтайские ламы читают молитвы о здравии главы буддистов Республики Тыва достопочтенного Камбы-ламы Джампела Лодоя, новость о болезни которого распространилась в эти дни", - отмечается в сообщении.
100-летие дацана в Санкт-Петербурге
10 июня, 11:04Религия и мировоззрение
Глава буддистов России призвал молиться за больного COVID ламу из Тувы
В Республике Алтай, по данным регионального оперштаба по противодействию COVID-19, число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 220 человек.
В среду глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев призвал верующих молиться о здоровье VIII Камбы-ламы буддистов Республики Тыва Джампела Лодоя, который заразился коронавирусом и находится в искусственной коме.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРеспублика Алтай
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